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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

В России продолжается рост числа банкротств

7 апреля 2023, 10:54
Рост числа банкротств граждан в России продолжается: в первом квартале 2023 года их число увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 76 тысяч человек.

Лидерами по числу банкротств стали Москва, Московская область и Краснодарский край. Специалисты отмечают, что процедура несостоятельности через суд действительно помогает освободиться от непосильных долгов и актуальна в любых экономических условиях. Однако, необходимо оценить свои возможности и внимательно следить за своими финансами, чтобы не допустить банкротства, - пишут Известия.

В 2023 году большинство процедур о несостоятельности были инициированы должниками сами, что свидетельствует об увеличении информированности населения о возможности списания долгов.

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