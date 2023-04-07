В России продолжается рост числа банкротств

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Лидерами по числу банкротств стали Москва, Московская область и Краснодарский край. Специалисты отмечают, что процедура несостоятельности через суд действительно помогает освободиться от непосильных долгов и актуальна в любых экономических условиях. Однако, необходимо оценить свои возможности и внимательно следить за своими финансами, чтобы не допустить банкротства, - пишут Известия.
В 2023 году большинство процедур о несостоятельности были инициированы должниками сами, что свидетельствует об увеличении информированности населения о возможности списания долгов.