В России продолжается рост числа банкротств

Лидерами по числу банкротств стали Москва, Московская область и Краснодарский край. Специалисты отмечают, что процедура несостоятельности через суд действительно помогает освободиться от непосильных долгов и актуальна в любых экономических условиях. Однако, необходимо оценить свои возможности и внимательно следить за своими финансами, чтобы не допустить банкротства, - пишут Известия.