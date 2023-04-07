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В Пасхальную ночь тюменцев бесплатно довезут со службы до дома. Схема

7 апреля 2023, 06:29
Фото: 1MI

В Пасхальную ночь по Тюмени будут курсировать бесплатные автобусы

В Тюмени в праздник Пасхи запустят бесплатные маршруты. Автобусы будут курсировать в ночь с 15 на 16 апреля.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе администрации города, планируется запустить четыре автобуса вместимостью 100 пассажиров и один вместимостью 150 человек. Общественный транспорт будет ходить с 3:30 ночи от Знаменского кафедрального собора.

Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени можно по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские магазины в преддверии православного праздника Пасхи поступили порядка десяти миллионов освященных яиц. Освященные куриные яйца в областной столице продают с 4 апреля.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Православные праздники#Пасха#Автобусы#Общественный транспорт#Тюмень#Тюменская область
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