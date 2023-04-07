В Пасхальную ночь тюменцев бесплатно довезут со службы до дома. Схема

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе администрации города, планируется запустить четыре автобуса вместимостью 100 пассажиров и один вместимостью 150 человек. Общественный транспорт будет ходить с 3:30 ночи от Знаменского кафедрального собора.