В Пасхальную ночь тюменцев бесплатно довезут со службы до дома. Схема

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе администрации города, планируется запустить четыре автобуса вместимостью 100 пассажиров и один вместимостью 150 человек. Общественный транспорт будет ходить с 3:30 ночи от Знаменского кафедрального собора.
Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени можно по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменские магазины в преддверии православного праздника Пасхи поступили порядка десяти миллионов освященных яиц. Освященные куриные яйца в областной столице продают с 4 апреля.