Тюменцам выпечка кулича в этом году обойдется дороже

В феврале 2023 года по данным Росстата подорожали сахар — 95,18 рублей за килограмм и сухофрукты — 490 рублей за килограмм. А вот дешевле стали молочные продукты — молоко и сливочное масло — 70,7 рублей за литр и 710,5 рублей за килограмм соответственно. Используя тот же рецепт, получаем цену одного кулича в 465,8 рублей.