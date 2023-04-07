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Тюменцам выпечка кулича в этом году обойдется дороже

7 апреля 2023, 11:00
Фото: 1MI

В Тюмени цена на сахар выросла на 55% за год

По данным Росстата цены на некоторые продукты в Тюмени, используемые в приготовлении традиционного блюда к Пасхе, выросли почти в 1,5 раза. Самым дорогим оказался сахар - цена возросла на 55%. Следующим в списке идут сухофрукты - они подорожали на 35%.
Сюжет
Тюмень

Для приготовления кулича по стандартному рецепту необходимо масло, молоко, мука, изюм, яйца, сахар.

Цена этих продуктов в 2022 году составляла: масло сливочное — 846,21 за кг, молоко — 88,73 за 1л, яйца 89,47 — за десяток, мука — 52,41 за кг, сахар — 61,36 за кг. Изюма в данных нет, но есть сухофрукты — 362,44 за кг. Такие цифры приводит Росстат марте 2022 года.

Базовый набор продуктов для приготовления кулича составляет: сливочного масла нужно 200 гр., молока 500 мл, сахарного песка 300 гр., так же как и изюма. Если посчитать, то в 2022 году цена на ингредиенты, используемые в приготовлении, равна 396,4 рублям.

В феврале 2023 года по данным Росстата подорожали сахар — 95,18 рублей за килограмм и сухофрукты — 490 рублей за килограмм. А вот дешевле стали молочные продукты — молоко и сливочное масло — 70,7 рублей за литр и 710,5 рублей за килограмм соответственно. Используя тот же рецепт, получаем цену одного кулича в 465,8 рублей.

«Индекс кулича» в 2023 году вырос по сравнению с прошлым на 17,5%.

Ранее «Наш город» писал, что в преддверии Пасхи цены на яйца уже выросли на 22 копейки за десяток.

 

В преддверии Пасхи цены на яйца в Тюмени выросли только на…
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#Елена Литвиненко#Пасха#Рост цен#Тюменцы#Экономика#Тюмень
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