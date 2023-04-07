nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Изображение материала

Тюменские власти рассказали, на какой стадии находится строительство парка Алебашево

7 апреля 2023, 08:25
Фото: Администрация Тюмени

Жители Тюмени обсудили проект событийного парка Алебашево

Вчера в российской столице завершилась третья Международная выставка-конференция по созданию комфортной городской среды, на которой руководитель Управы Центрального АО Артём Павлюченко рассказал о проекте событийного парка Алебашево. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

В данный момент для него разработана архитектурно-градостроительная концепция и градостроительная документация, отправленная на экспертизу. В парке проведены инженерные изыскания и установлены границы озера.

В обсуждение проекта были вовлечены свыше 10 тысяч тюменцев и гостей нашего города, в их числе были бизнесмены, архитекторы, дизайнеры, экологи.

Проект «Алебашево» разработан в 2017 году. По плану, в него войдут зоны для прогулок, занятий экстремальными видами спорта и проведения массовых мероприятий.

Ранее «Наш город» сообщал, что сроки строительства парка Алебашово переносятся из-за проблем с финансированием.

Читайте также:
«В ближайшие три года парка не будет». Александр Андросов о проекте «Алебашево»
#Елена Чебоксарова#Парк#Проект#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Администрация г.Тюмени
Подпишитесь
Почему ФСБ заинтересовалась главой тюменского центра занятости
Сегодня, 04:15
В Тюмени назвали самые денежные профессии
Вчера, 04:08
На чем ездят представители экстренных служб Тюменской области
Сегодня, 08:49
В Тюмени за 1 рубль продадут старинный особняк в центре города
Сегодня, 03:32
Елена Осинцева смогла добиться возобновления дела тобольских судебных приставов
Сегодня, 06:53
«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества
Вчера, 11:05