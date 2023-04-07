Тюменские власти рассказали, на какой стадии находится строительство парка Алебашево

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В данный момент для него разработана архитектурно-градостроительная концепция и градостроительная документация, отправленная на экспертизу. В парке проведены инженерные изыскания и установлены границы озера.
В обсуждение проекта были вовлечены свыше 10 тысяч тюменцев и гостей нашего города, в их числе были бизнесмены, архитекторы, дизайнеры, экологи.
Проект «Алебашево» разработан в 2017 году. По плану, в него войдут зоны для прогулок, занятий экстремальными видами спорта и проведения массовых мероприятий.
Ранее «Наш город» сообщал, что сроки строительства парка Алебашово переносятся из-за проблем с финансированием.