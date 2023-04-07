Тюменские власти рассказали, на какой стадии находится строительство парка Алебашево

Жители Тюмени обсудили проект событийного парка Алебашево

Вчера в российской столице завершилась третья Международная выставка-конференция по созданию комфортной городской среды, на которой руководитель Управы Центрального АО Артём Павлюченко рассказал о проекте событийного парка Алебашево. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.