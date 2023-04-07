«Сбила с ног и задушила платком»: очередная ссора двух соседок закончилась убийством

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Из материалов дела следует, что осуждённая совершила преступление 13 сентября 2021 года. В селе Новая Заимка между обвиняемой и её соседкой в очередной раз произошла ссора. Пенсионерка повалила потерпевшую на землю и задушила платком, после чего перетащила тело в стайку, вернулась к себе в дом и позвонила в полицию.
В ходе судебного заседания свидетели подтвердили, что конфликт между соседками продолжался длительное время, поводы для этого были разные.
Гражданские иски мужа и сына убитой женщины были удовлетворены в полном объёме, осуждённая частично возместила вред одному из потерпевших в размере 50 тысяч рублей. Женщину на 8 лет отправили отбывать наказание в исправительной колонии.
Ранее «Наш город» писал, что в одном из клубов Тюмени между друзьями произошёл конфликт, в результате которого один из них был серьёзно избит.