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«Сбила с ног и задушила платком»: очередная ссора двух соседок закончилась убийством

7 апреля 2023, 07:52
Фото: 1MI

В тюменском селе пенсионерка убила свою соседку в ходе конфликта

Заводоуковский районный суд вынес приговор 59-летней местной жительнице за убийство соседки. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.
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Суд

Из материалов дела следует, что осуждённая совершила преступление 13 сентября 2021 года. В селе Новая Заимка между обвиняемой и её соседкой в очередной раз произошла ссора. Пенсионерка повалила потерпевшую на землю и задушила платком, после чего перетащила тело в стайку, вернулась к себе в дом и позвонила в полицию.

В ходе судебного заседания свидетели подтвердили, что конфликт между соседками продолжался длительное время, поводы для этого были разные.

Гражданские иски мужа и сына убитой женщины были удовлетворены в полном объёме, осуждённая частично возместила вред одному из потерпевших в размере 50 тысяч рублей. Женщину на 8 лет отправили отбывать наказание в исправительной колонии.

Ранее «Наш город» писал, что в одном из клубов Тюмени между друзьями произошёл конфликт, в результате которого один из них был серьёзно избит.

 

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#Елена Чебоксарова#Суд#Заводоуковск#Общество#Убийство#Новости тюмени#Происшествия#Тюменцы
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