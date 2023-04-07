«Сбила с ног и задушила платком»: очередная ссора двух соседок закончилась убийством

Из материалов дела следует, что осуждённая совершила преступление 13 сентября 2021 года. В селе Новая Заимка между обвиняемой и её соседкой в очередной раз произошла ссора. Пенсионерка повалила потерпевшую на землю и задушила платком, после чего перетащила тело в стайку, вернулась к себе в дом и позвонила в полицию.