«Россети Тюмень» выделили дополнительные мощности операторам сотовой связи региона

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Компания «Россети Тюмень» выдала мобильным операторам, в том числе представителям «большой тройки», 650 кВт мощности. Для этого энергетики построили новые участки 23 воздушных линий, общая протяженность которых составила более полутора километров. Присоединенные станции обеспечили энергоресурсами 52 питающих центра.
Помимо этого, компания контролирует параметры качества электрической энергии. Для этого на объектах установлены интеллектуальные приборы коммерческого учета, которые передают данные дистанционно.
Отметим, осуществляя технологическое присоединение к электрическим сетям объектов связи, «Россети Тюмень» содействуют реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура».