«Россети Тюмень» выделили дополнительные мощности операторам сотовой связи региона

В 2022 году «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям 65 базовых станций сотовой связи в Тюменской области. Теперь зона уверенного приема сигнала в регионе расширилась, а 618 муниципалитетов получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету по технологиям 4G и LTE.

Компания «Россети Тюмень» выдала мобильным операторам, в том числе представителям «большой тройки», 650 кВт мощности. Для этого энергетики построили новые участки 23 воздушных линий, общая протяженность которых составила более полутора километров. Присоединенные станции обеспечили энергоресурсами 52 питающих центра. Помимо этого, компания контролирует параметры качества электрической энергии. Для этого на объектах установлены интеллектуальные приборы коммерческого учета, которые передают данные дистанционно. Отметим, осуществляя технологическое присоединение к электрическим сетям объектов связи, «Россети Тюмень» содействуют реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура».