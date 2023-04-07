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РЭО: Без мусоропроводов в новостройках не будет антисанитарии

7 апреля 2023, 10:33
Российский экологический оператор поддерживает инициативу, предлагающую застройщикам возможность отказаться от строительства мусоропроводов в многоэтажках уже на этапе планирования.

Сегодня мусоропроводами комплектуются не все многоэтажные дома. Они повышают риск возникновения пожаров, увеличивают антисанитарию. Кроме этого, за мусоропровод жильцам приходится платить. Часто в домах, оборудованных мусоропроводами, их выходы на этажах просто завариваются, но есть более логичные альтернативы, пишет 56orb.ru.

Эксперты считают, что площадки с контейнерами для сбора мусора, в том числе раздельного, эффективнее мусоропроводов. Также необходимо внедрять вакуумные системы удаления отходов.

По мнению специалистов РЭО, возможность замены мусоропровода на альтернативные варианты позволит избежать антисанитарии в подъездах и поможет быстрее перейти к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Это предложение проходит отдельным пунктом в дорожной карте по введению раздельного накопления и сбора ТКО и требует внесения изменений в строительные нормы и правила.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что в Российской Федерации сейчас действует более 960 000 современных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Что касается вакуумных систем удаления отходов, то в Москве уже строятся оборудованные ими жилые комплексы. Ключевое отличие таких систем – их замкнутость. Таким образом исключается выход наружу неприятных запахов и нанесение вреда окружающей среде.

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