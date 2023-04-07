РЭО: Без мусоропроводов в новостройках не будет антисанитарии

Сегодня мусоропроводами комплектуются не все многоэтажные дома. Они повышают риск возникновения пожаров, увеличивают антисанитарию. Кроме этого, за мусоропровод жильцам приходится платить. Часто в домах, оборудованных мусоропроводами, их выходы на этажах просто завариваются, но есть более логичные альтернативы, пишет 56orb.ru.