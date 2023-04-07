Почему ФСБ заинтересовалась главой тюменского центра занятости

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Когда уволили с госслужбы
В департаменте труда и занятости населения Тюменской области сообщили, что 28 марта истек срок действия трудового договора, заключенного с Оксаной Астафьевой. Продлевать его не стали.
На данным момент обязанности руководителя ЦЗН исполняет заместитель директора структуры Людмила Хохлова.
За что была уволена директор ЦЗН
По данным РУФСБ России по Тюменской области, на Оксану Астафьеву заведено уголовной дело по статье Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий». Чиновницу обвиняют в реализации преступной схемы, связанной с незаконной выплатой премий руководящим сотрудникам ЦЗН. Установлено, что бюджету Тюменской области нанесен ущерб в размере 1,16 миллионов рублей.
В настоящее время ведется расследование.
Задержание и допрос
По информации некоторых СМИ, в конце марта в Центр занятости с проверкой нагрянули силовики. Директора ЦЗН тогда вызывали на допрос. По неофициальным данным, она провела в СИЗО несколько дней.
Что дальше
На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» экс-директор центра занятости Тюмени Тюменского района Оксана Астафьева 4 апреля опубликовала запись о том, что в ее жизни начинается новый период.
Чиновница сообщила о том, что займется коучингом клиентов, организаций и команд. Планирует проводить тренинги и матер-классы.
Оксана Астафьевва была назначена на должность руководителя центра занятости Тюмени и Тюменского района 29 марта 2021 года. До этого момента она занимала должность директора центра занятости Ишима.
В ноябре 2021 года из центра занятости Тюмени уволились 80 сотрудников — половина штата. Бывшие работники называли в качестве причины увольнения сложные отношения с новым руководителем ведомства. Как выяснилось, сотрудникам запрещалось уходить с работы после окончания рабочего дня — некоторые люди задерживались до десяти часов вечера. Кроме того, подчиненных не устаивала и грубая манера общения начальницы.
В результате много численных жалоб, департамент руда и занятости Тюменской области организовал проверку в подведомственной структуре. По ее результатам руководителю был объявлен выговор.