Почему ФСБ заинтересовалась главой тюменского центра занятости

В ноябре 2021 года из центра занятости Тюмени уволились 80 сотрудников — половина штата. Бывшие работники называли в качестве причины увольнения сложные отношения с новым руководителем ведомства. Как выяснилось, сотрудникам запрещалось уходить с работы после окончания рабочего дня — некоторые люди задерживались до десяти часов вечера. Кроме того, подчиненных не устаивала и грубая манера общения начальницы.