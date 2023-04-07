Около Тюмени полностью сгорел частный дом. Видео

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Инцидент произошел в районе 18:10, дым от огня можно было увидеть за полкилометра от места инцидента. Ущерб от пожара значительный, другие подробности уточняются.
«За Московским трактом горит дом! На улице Березовой», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Дарья Хуторянская.
5 апреля «Наш город» сообщал, что в областной столице на улице Гранитной сгорели частный дом и надворные постройки. На место инцидента прибыли 18 спасателей МЧС, пострадавших нет.