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Published Сегодня, 15:25

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Updated Сегодня, 15:28

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Около Тюмени полностью сгорел частный дом. Видео

7 апреля 2023, 15:25
Фото: Скрин ЧС Тюмень

Частный дом сгорел около Тюмени на улице Березовой. Видео

В областной столице в пятницу сгорел дом в СНТ «Росинка». Видео пожара разместили подписчики паблика «ЧС Тюмень», о пострадавших пока ничего не сообщается.

Инцидент произошел в районе 18:10, дым от огня можно было увидеть за полкилометра от места инцидента. Ущерб от пожара значительный, другие подробности уточняются.

«За Московским трактом горит дом! На улице Березовой», - сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень» Дарья Хуторянская.

5 апреля «Наш город» сообщал, что в областной столице на улице Гранитной сгорели частный дом и надворные постройки. На место инцидента прибыли 18 спасателей МЧС, пострадавших нет.

В Тюмени загорелся частный дом
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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Пожары#Происшествия#Экономика#Деньги
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