Новая схема мошенничества: аферисты увеличивают лимиты на банковские операции

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Мошенники начинают с использования стандартных методов для получения доступа к личному кабинету клиента, таких как подача кредитной заявки или изменение номера телефона, которому доверяют. Затем они изменяют установленные лимиты на операции, чтобы перевести большую сумму на счета "дропперов", - пишут Известия.
В отличие от предыдущих атак, направленных на вывод имеющихся средств, эти злоумышленники теперь нацелены на увеличение своей прибыли. Для обеспечения дополнительной защиты эксперты рекомендуют пользователям проверять историю входа в систему, блокировать учетную запись или конкретную карту, если есть какая-либо угроза, и устанавливать соответствующие ограничения на денежные переводы.