nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Новая схема мошенничества: аферисты увеличивают лимиты на банковские операции

7 апреля 2023, 10:48
Была обнаружена новая схема онлайн-мошенничества, нацеленная на клиентов банка.

Мошенники начинают с использования стандартных методов для получения доступа к личному кабинету клиента, таких как подача кредитной заявки или изменение номера телефона, которому доверяют. Затем они изменяют установленные лимиты на операции, чтобы перевести большую сумму на счета "дропперов", - пишут Известия.

В отличие от предыдущих атак, направленных на вывод имеющихся средств, эти злоумышленники теперь нацелены на увеличение своей прибыли. Для обеспечения дополнительной защиты эксперты рекомендуют пользователям проверять историю входа в систему, блокировать учетную запись или конкретную карту, если есть какая-либо угроза, и устанавливать соответствующие ограничения на денежные переводы.

Подпишитесь
Почему ФСБ заинтересовалась главой тюменского центра занятости
Сегодня, 04:15
В Тюмени назвали самые денежные профессии
Вчера, 04:08
На чем ездят представители экстренных служб Тюменской области
Сегодня, 08:49
В Тюмени за 1 рубль продадут старинный особняк в центре города
Сегодня, 03:32
Елена Осинцева смогла добиться возобновления дела тобольских судебных приставов
Сегодня, 06:53
«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества
Вчера, 11:05