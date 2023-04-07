Новая схема мошенничества: аферисты увеличивают лимиты на банковские операции

В отличие от предыдущих атак, направленных на вывод имеющихся средств, эти злоумышленники теперь нацелены на увеличение своей прибыли. Для обеспечения дополнительной защиты эксперты рекомендуют пользователям проверять историю входа в систему, блокировать учетную запись или конкретную карту, если есть какая-либо угроза, и устанавливать соответствующие ограничения на денежные переводы.