На чем ездят представители экстренных служб Тюменской области

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Виды пожарных автомобилей различаются в зависимости от назначения: основные, специальные и вспомогательные.
Основные служат для того, чтобы транспортировать сотрудников к месту ЧС. Также они перевозят воду или другие огнетушащие вещества.
Специальные необходимы для проведения спецработ на месте. Они обычно оборудованы
автолестницами и коленчатыми подъемниками. Также в их число входят автомобили газодымозащитной службы, дымоудаления и прочие.
Вспомогательные автомобили используются для обслуживания пожарных автомобилей, доставки личного состава, пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники МЧС — топливозаправщики, передвижные автомастерские, лаборатории и прочее.
Машины ППС. Их основное предназначение — патрулирование улиц и экстренное реагирование. Комплектация включает проблесковый маячок и сирену.
Автомобиль специального назначения во многом напоминает штатный патрульный автомобиль, однако он может быть оснащен дополнительной техникой, которая предназначена для оказания медицинской или спасательной помощи.
Техника ДПС используется для патрулирования трасс и шоссе. Такие машины строятся на базе транспортных средств с большой мощностью, высокими скоростными показателями;
Служебные авто применяются для перевозки сотрудников, имеют опознавательные знаки, но не оснащены специальными сигналами.
Машины полиции без опознавательных знаков применяются оперативными сотрудниками различных подразделений.
В России существует три класса скорых — А, В и С.
Класс А — санитарный автомобиль для транспортировки неэкстренных пациентов в сопровождении медицинского персонала. Для изготовления скорой этого типа может использоваться не только микроавтобус, но и, например, Lada Largus.
Автомобили В и С класса строят на базе микроавтобусов.