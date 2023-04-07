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Published Сегодня, 08:49

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На чем ездят представители экстренных служб Тюменской области

7 апреля 2023, 08:49
Фото: nashgorod.ru

Какую технику используют экстренные службы Тюменской области

Для обывателя все машины МЧС и УМВД примерно одинаковые, однако у каждого вида есть свое назначение. С автомобилями бригад скорой помощи та же история, помимо очевидного различия во внутренней укомплектовке, есть и значимые характеристики для машины.
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УМВД

МЧС по Тюменской области

Виды пожарных автомобилей различаются в зависимости от назначения: основные, специальные и вспомогательные.

Основные служат для того, чтобы транспортировать сотрудников к месту ЧС. Также они перевозят воду или другие огнетушащие вещества.

Специальные необходимы для проведения спецработ на месте. Они обычно оборудованы
автолестницами и коленчатыми подъемниками. Также в их число входят автомобили газодымозащитной службы, дымоудаления и прочие.

Вспомогательные автомобили используются для обслуживания пожарных автомобилей, доставки личного состава, пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники МЧС — топливозаправщики, передвижные автомастерские, лаборатории и прочее.

Фото: nashgorod.ru

Автомобили УМВД

Машины ППС. Их основное предназначение — патрулирование улиц и экстренное реагирование. Комплектация включает проблесковый маячок и сирену.

Автомобиль специального назначения во многом напоминает штатный патрульный автомобиль, однако он может быть оснащен дополнительной техникой, которая предназначена для оказания медицинской или спасательной помощи.

Техника ДПС используется для патрулирования трасс и шоссе. Такие машины строятся на базе транспортных средств с большой мощностью, высокими скоростными показателями;

Служебные авто применяются для перевозки сотрудников, имеют опознавательные знаки, но не оснащены специальными сигналами.

Машины полиции без опознавательных знаков применяются оперативными сотрудниками различных подразделений.

Фото: nashgorod.ru

Скорая помощь в Тюменской области

В России существует три класса скорых — А, В и С.

Класс А — санитарный автомобиль для транспортировки неэкстренных пациентов в сопровождении медицинского персонала. Для изготовления скорой этого типа может использоваться не только микроавтобус, но и, например, Lada Largus.

Автомобили В и С класса строят на базе микроавтобусов.

Фото: nashgorod.ru
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