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Денис Буцаев: Крупнейшую свалку в Кировской области ликвидируют до конца 2024 года

7 апреля 2023, 11:34
Фото: Википедия
Российский экологический оператор (РЭО) с 20 марта реализует проект по рекультивации самой крупной свалки ТКО в Кировской области (возле урочища Шепиловы). Работы должны завершить до конца 2024 года.

Как сообщает inkazan.ru, ликвидация свалки проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Глава РЭО Денис Буцаев проинформировал, что на полигоне смонтируют противофильтрационный экран, систему сбора и очистки фильтрата, активной дегазации, очистные системы. Компания, по его словам, выступает в качестве генподрядчика по рекультивации объектов обращения с ТКО и применяет для этого оптимальные технологические решения.

«Масса отходов на объекте составляет более 3 млн кубометров», - уточнил он.

В рамках кировского проекта два свалочных тела объединят в одно общее c устройством откосов с нормативным уклоном. Будет устранена обводненность прилегающей территории. Предусмотрено сооружение верхнего противофильтрационного многофункционального экрана по поверхности свалки для предотвращения попадания стока в толщу отходов. Специалисты установят все необходимое для ликвидации свалки, а также обустроят дорожные проезды, системы сбора и очистки поверхностных стоков, построят инженерные сети и благоустроят территорию.

По словам директора по технологиям РЭО Олега Шияновского, работа по рекультивации стала новым направлением для компании в качестве генподрядной организации. РЭО будет искать оптимальные технологические решения по проектированию рекультивации объектов размещения отходов.

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