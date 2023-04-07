Денис Буцаев: Крупнейшую свалку в Кировской области ликвидируют до конца 2024 года

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Как сообщает inkazan.ru, ликвидация свалки проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна».
Глава РЭО Денис Буцаев проинформировал, что на полигоне смонтируют противофильтрационный экран, систему сбора и очистки фильтрата, активной дегазации, очистные системы. Компания, по его словам, выступает в качестве генподрядчика по рекультивации объектов обращения с ТКО и применяет для этого оптимальные технологические решения.
«Масса отходов на объекте составляет более 3 млн кубометров», - уточнил он.
В рамках кировского проекта два свалочных тела объединят в одно общее c устройством откосов с нормативным уклоном. Будет устранена обводненность прилегающей территории. Предусмотрено сооружение верхнего противофильтрационного многофункционального экрана по поверхности свалки для предотвращения попадания стока в толщу отходов. Специалисты установят все необходимое для ликвидации свалки, а также обустроят дорожные проезды, системы сбора и очистки поверхностных стоков, построят инженерные сети и благоустроят территорию.
По словам директора по технологиям РЭО Олега Шияновского, работа по рекультивации стала новым направлением для компании в качестве генподрядной организации. РЭО будет искать оптимальные технологические решения по проектированию рекультивации объектов размещения отходов.