Денис Буцаев: Крупнейшую свалку в Кировской области ликвидируют до конца 2024 года

В рамках кировского проекта два свалочных тела объединят в одно общее c устройством откосов с нормативным уклоном. Будет устранена обводненность прилегающей территории. Предусмотрено сооружение верхнего противофильтрационного многофункционального экрана по поверхности свалки для предотвращения попадания стока в толщу отходов. Специалисты установят все необходимое для ликвидации свалки, а также обустроят дорожные проезды, системы сбора и очистки поверхностных стоков, построят инженерные сети и благоустроят территорию.