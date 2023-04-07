Буцаев: Мощность экопромышленного парка в Приморье составит до 16 тыс. тонн вторсырья

«Экопромышленный парк в Приморье — один из восьми, которые будут построены в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ по всей стране», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также рассказал, что в РЭО получили заявки от компаний, выразивших желание стать резидентами. Среди этих компаний ООО «Репласт», ООО «Экопромпродукт», ООО «Эко-Сервис» и ООО «Полигон». По утилизации мощность данных предприятий может достичь до 16 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты в текущий момент производят сбор исходных данных для проектирования производственных объектов. В статусе резидента они смогут рассчитывать на меры поддержки, предоставляемые РЭО для финансирования инвестиционных проектов за счет средств от выпуска облигаций, в том числе зеленых, подытожил Денис Буцаев. Об этом пишет vostokmedia.com.