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Буцаев: Мощность экопромышленного парка в Приморье составит до 16 тыс. тонн вторсырья

7 апреля 2023, 15:52
Фото: reo.ru
Предприятия экопромышленного парка в Приморском крае смогут перерабатывать до 16 тысяч тонн стекла, пластика, макулатуры. Поддержку проектам резидентов предоставит Российский экологический оператор (РЭО) за счет средств от выпуска облигаций, в том числе зеленых.

«Экопромышленный парк в Приморье — один из восьми, которые будут построены в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ по всей стране», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также рассказал, что в РЭО получили заявки от компаний, выразивших желание стать резидентами. Среди этих компаний ООО «Репласт», ООО «Экопромпродукт», ООО «Эко-Сервис» и ООО «Полигон». По утилизации мощность данных предприятий может достичь до 16 тысяч тонн в год. Потенциальные резиденты в текущий момент производят сбор исходных данных для проектирования производственных объектов. В статусе резидента они смогут рассчитывать на меры поддержки, предоставляемые РЭО для финансирования инвестиционных проектов за счет средств от выпуска облигаций, в том числе зеленых, подытожил Денис Буцаев. Об этом пишет vostokmedia.com.

Также резидентам экопромышленного парка обеспечат льготы и другие меры государственной поддержки, установленные нормативно-правовыми актами Приморского края и Российской Федерации.

Организации, являющиеся потенциальными резидентами, готовы запустить на территории парка производства по переработке полимерной упаковки (ПЭТ, ПНД) мощностью 2,7 тысячи тонн в год («Репласт»), по переработке пенополистирола (ПСБ-С) на 250 тонн в год («Экопромпродукт»), по переработке стеклотары в пеностекло производительностью три тысячи тонн в год («Эко-Сервис»), а также комплекс, осуществляющий переработку картона и бумаги на 10 тысяч тонн в год.

Инфраструктуру экопромышленного парка предполагается ввести в эксплуатацию в конце 2024 года.

Всего до конца 2024 года в Приморском крае, Московской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Ленинградской, Нижегородской, Челябинской, Новосибирской областях начнут работу восемь экопромышленных парков. Все парки оказывают содействие построению экономики замкнутого цикла, а также способствуют выполнению нацпроекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%. На территории этих парков будут запущены предприятия по утилизации отходов, которые содействуют ежегодному вовлечению в хозяйственный оборот до 1,1 миллиона тонн вторичных ресурсов.

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