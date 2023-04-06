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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 07:58

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Жители Тюмени стали свидетелями необычного природного явления. Фото

6 апреля 2023, 07:56
Фото: Старая Башня Старая Башня

Тюменцы опубликовали в соцсетях фотографии розовой Луны

Жители Тюмени публикуют в социальных сетях фотографии вчерашнего полнолуния. На фотокадрах запечатлена яркая и очень крупная Луна.
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Тюмень

Как пояснили в группе ВК «Старая башня», апрельское полнолуние назвали «розовой» Луной индейцы Северной Америки, потому что у них в это время распускаются цветы шиловидного флокса, имеющие розовый оттенок.

«В Тюмени флоксы еще не зацвели. Луна обычного цвета, но благодаря „иллюзии Луны“ она будет выглядеть большой в момент восхода в 18:30», — отметили специалисты.

Ранее «Наш Город» писал, что 28 марта жители Тюмени могли наблюдать парад пяти планет. В этот день в один ряд выстроились Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера.

#Общество#Новости тюмени#Природные явления#Луна#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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