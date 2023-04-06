Жители Тюмени стали свидетелями необычного природного явления. Фото

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Как пояснили в группе ВК «Старая башня», апрельское полнолуние назвали «розовой» Луной индейцы Северной Америки, потому что у них в это время распускаются цветы шиловидного флокса, имеющие розовый оттенок.
«В Тюмени флоксы еще не зацвели. Луна обычного цвета, но благодаря „иллюзии Луны“ она будет выглядеть большой в момент восхода в 18:30», — отметили специалисты.
Ранее «Наш Город» писал, что 28 марта жители Тюмени могли наблюдать парад пяти планет. В этот день в один ряд выстроились Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера.