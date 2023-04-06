Засушливая осень и жаркое лето: урожай картофеля в Тюменской области под угрозой

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Ранняя весна пришла в регион, но скоро в Тюменской области нагрянут заморозки. Лето для тюменцев обещает быть жарким и щедрым на солнце, но из-за высоких температур дачники и предприниматели могут остаться без картофеля.
В связи с этим, эксперты задаются вопросом, будет ли достаточно картофеля в Тюменской области этим летом. По запросу «Комсомольской правды» – Тюмень», руководитель ООО «Сибторговощ» Анастасия Колычева сделала прогноз по урожаю картофеля. Она отмечает, что из-за засушливой осени и жаркого лета в некоторых районах региона создался дефицит влаги в почве. Предпринимателям, которые занимаются выращиванием картофеля на песчаной почве, не повезло.
Согласно прогнозам Анастасии Колычевой, не во всех районах стоит ожидать большого урожая картофеля этим летом. В связи с этим, жители Тюменской области могут столкнуться с дефицитом этого продукта на местном рынке.