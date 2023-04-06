nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Засушливая осень и жаркое лето: урожай картофеля в Тюменской области под угрозой

6 апреля 2023, 08:34
Погода в 2022 году порадовала жителей Тюменской области жаркими днями и быстрыми заморозками. Но 2023 год может принести некоторые неожиданные сюрпризы, включая дефицит картофеля.

Ранняя весна пришла в регион, но скоро в Тюменской области нагрянут заморозки. Лето для тюменцев обещает быть жарким и щедрым на солнце, но из-за высоких температур дачники и предприниматели могут остаться без картофеля.

В связи с этим, эксперты задаются вопросом, будет ли достаточно картофеля в Тюменской области этим летом. По запросу «Комсомольской правды» – Тюмень», руководитель ООО «Сибторговощ» Анастасия Колычева сделала прогноз по урожаю картофеля. Она отмечает, что из-за засушливой осени и жаркого лета в некоторых районах региона создался дефицит влаги в почве. Предпринимателям, которые занимаются выращиванием картофеля на песчаной почве, не повезло.

Согласно прогнозам Анастасии Колычевой, не во всех районах стоит ожидать большого урожая картофеля этим летом. В связи с этим, жители Тюменской области могут столкнуться с дефицитом этого продукта на местном рынке.

Подпишитесь
Синоптики предупреждают тюменцев о пожарах с 15 апреля. Будет тепло и сухо
Вчера, 13:35
В Тюмени назвали самые денежные профессии
Сегодня, 04:08
В Тюмень возвращаются холода
Сегодня, 01:22
Владимир Путин повысил заработную плату тюменскому госслужащему
Сегодня, 07:12
«Хотят вывести из дела»: проверка адвоката учителя, обвиняемого в домогательствах
Вчера, 09:43
В Тюмени ищут нового директора департамента, жилье за городом дорожает, новый отель
Вчера, 19:10