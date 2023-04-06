Засушливая осень и жаркое лето: урожай картофеля в Тюменской области под угрозой

В связи с этим, эксперты задаются вопросом, будет ли достаточно картофеля в Тюменской области этим летом. По запросу «Комсомольской правды» – Тюмень», руководитель ООО «Сибторговощ» Анастасия Колычева сделала прогноз по урожаю картофеля. Она отмечает, что из-за засушливой осени и жаркого лета в некоторых районах региона создался дефицит влаги в почве. Предпринимателям, которые занимаются выращиванием картофеля на песчаной почве, не повезло.