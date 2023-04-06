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За «алиментный» долг в 1,7 млн рублей тюменку приговорили к принудительным работам

6 апреля 2023, 10:17

Жительницу Тюменской области приговорили из-за долга по алиментам

Исетский районный суд вынес приговор женщине за постоянную неуплату алиментов несовершеннолетним детям. Накопленный долг составил более 1,7 млн.рублей. Теперь ей предстоят принудительные работы.

36-летнюю женщину признали виновной по ч.1 ст.157 УК РФ -  неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенная неоднократно, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Женщина должна была платить алименты с 2017 года. Но не предпринимала для этого никаких действий. Ее уже привлекали: в октябре 2018 года к уголовной ответственности, в январе 2022 – к административной.

Все это никак не повлияло на подсудимую: алименты она платить не стала и на работу не пошла, несмотря на то, что является трудоспособной.

Отмечается, что в воспитании детей она давно не участвует и с ними не общается.

Суд приговорил неплательщицу алиментов к принудительным работам на срок 5 месяцев. С зарплаты будут вычитать 5% в пользу государства.

Ранее "Наш Город" писал, что в Тюмени ребенок стал миллионером благодаря выплаченным алиментам.

В Тюмени ребенок стал миллионером благодаря выплаченным алиментам
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В Тюмени ребенок стал миллионером благодаря выплаченным алиментам
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#Олеся Киреева#Новости тюмени#Общество#Тюменцы
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