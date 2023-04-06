За «алиментный» долг в 1,7 млн рублей тюменку приговорили к принудительным работам

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
36-летнюю женщину признали виновной по ч.1 ст.157 УК РФ - неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенная неоднократно, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Женщина должна была платить алименты с 2017 года. Но не предпринимала для этого никаких действий. Ее уже привлекали: в октябре 2018 года к уголовной ответственности, в январе 2022 – к административной.
Все это никак не повлияло на подсудимую: алименты она платить не стала и на работу не пошла, несмотря на то, что является трудоспособной.
Отмечается, что в воспитании детей она давно не участвует и с ними не общается.
Суд приговорил неплательщицу алиментов к принудительным работам на срок 5 месяцев. С зарплаты будут вычитать 5% в пользу государства.
Ранее "Наш Город" писал, что в Тюмени ребенок стал миллионером благодаря выплаченным алиментам.