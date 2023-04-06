Юный тюменец по улице Севастопольской обливает людей водой и оскорбляет их

Posted Сегодня, 01:41
Published Сегодня, 01:41
Modified Сегодня, 02:04
Updated Сегодня, 02:04
«При мне облил пожилых людей, вышел разбираться, а он матерится. Пусть родители проведут беседу с юным стрелком и желательно, чтоб провел беседу отец с ремнем», — написал местный житель.
В комментариях некоторые подписчики высказались против применения физического воздействия к ребенку, а кто-то, напротив, высказался, что в данном случае никакие оправдания не могут быть уместны и хулигана надо воспитывать.
Ранее «Наш город» писал, что пьяный молодой человек стрелял из ружья по окнам дома, за что получил условный срок.