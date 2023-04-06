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Юный тюменец по улице Севастопольской обливает людей водой и оскорбляет их

6 апреля 2023, 01:41
Фото: 1MI

В Тюмени подросток обливает водой прохожих с балкона жилого дома

В паблике «ЧП Тюмень» появилась жалоба от местного жителя, что ребёнок с балкона третьего этажа жилого дома по адресу Севастопольская, 15, регулярно выливает на прохожих воду.
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«При мне облил пожилых людей, вышел разбираться, а он матерится. Пусть родители проведут беседу с юным стрелком и желательно, чтоб провел беседу отец с ремнем», — написал местный житель.

В комментариях некоторые подписчики высказались против применения физического воздействия к ребенку, а кто-то, напротив, высказался, что в данном случае никакие оправдания не могут быть уместны и хулигана надо воспитывать.

Ранее «Наш город» писал, что пьяный молодой человек стрелял из ружья по окнам дома, за что получил условный срок.

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#Елена Чебоксарова#Общество#Дети#Хулиганство#Тюменцы#Жалобы
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