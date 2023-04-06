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В Тюмени замирает рынок коммерческая недвижимость

6 апреля 2023, 12:04
Фото: 1MI

В Тюмени из-за низкого спроса дешевеет коммерческая недвижимость

В областной столице на рынке аренды коммерческой недвижимости наблюдается застой. По данным «Авито», к 6 апреля количество предложений в этой сфере (в Тюмени) достигает 1 500.

При росте коммунальных платежей прибыль арендодателей падает. Например, на улице Щербакова можно снять офис на 18 квадратных метров за 5 600 рублей.

Лучше обстоит ситуация в торговых центрах. В самых посещаемых ТЦ свободных площадей практически нет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени бизнесмены совершенно не хотят покупать большие офисы и торговые центры. На начало марта в города продавалось около 20 объектов коммерческой недвижимости стоимостью от 200 млн рублей.

Торговые центры и большие офисы совершенно не пользуются спросом в Тюмени
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#Александр Мязин#Экономика#Работа#Деньги#Новости тюмени#Общество#Покупка-продажа
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