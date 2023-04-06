В Тюмени замирает рынок коммерческая недвижимость

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
При росте коммунальных платежей прибыль арендодателей падает. Например, на улице Щербакова можно снять офис на 18 квадратных метров за 5 600 рублей.
Лучше обстоит ситуация в торговых центрах. В самых посещаемых ТЦ свободных площадей практически нет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени бизнесмены совершенно не хотят покупать большие офисы и торговые центры. На начало марта в города продавалось около 20 объектов коммерческой недвижимости стоимостью от 200 млн рублей.