В Тюмени выросли цены на «вторичку»

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По данным аналитиков федерального портала «МИР КВАРТИР», средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Тюмени составила 5,7 миллионов рублей. По России этот показатель составляет 5,2 миллиона рублей.
Больше всего за первый квартир в России подорожало жилье в Астрахани, Челябинске, Магнитогорске и Новокузнецке — от 7,6% до 10,9%. Снизились цены на «вторичку» только в шести городах — в Белгороде, Новосибирске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве — от 0,2% до 2,5%.
Средняя стоимость квадратного етра «вторички» по всем 70 исследованным городам составила 98,8 тысяч рублей. Это на 2,9% больше, чем в январе этого года и на 8,2% больше, чем в марте 2022 года.
Общая цена предлагаемой вторичной квартиры за год увеличилась в 62 городах России, снизилась лишь в 18.
«Спрос на недвижимость немного оттаивает после заморозков второй половины прошлого года: сказывается и отложенный спрос, и рост курса доллара по отношению к рублю. Покупатели все чаще между новостройкой и квартирой на вторичном рынке выбирают последнюю из-за более адекватной стоимости», — пояснил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с июня этого года минимальный первоначальный взнос при покупке квартир в ипотеку увеличится с 10% до 20% от стоимости. С 1 января 2024 года размер первоначального взноса составит 30%.