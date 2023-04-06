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В Тюмени выросли цены на «вторичку»

6 апреля 2023, 08:20
Фото: 1MI

В Тюмени подорожало вторичное жилье

В Тюменской области подорожали квартиры на вторичном рынке недвижимости. Рост цен на жилье за год достиг 10,8%, за первый квартал 2023 года — 2,1%.
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Тюмень

По данным аналитиков федерального портала «МИР КВАРТИР», средняя стоимость квартиры на вторичном рынке Тюмени составила 5,7 миллионов рублей. По России этот показатель составляет 5,2 миллиона рублей.

Больше всего за первый квартир в России подорожало жилье в Астрахани, Челябинске, Магнитогорске и Новокузнецке — от 7,6% до 10,9%. Снизились цены на «вторичку» только в шести городах — в Белгороде, Новосибирске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве — от 0,2% до 2,5%.

Средняя стоимость квадратного етра «вторички» по всем 70 исследованным городам составила 98,8 тысяч рублей. Это на 2,9% больше, чем в январе этого года и на 8,2% больше, чем в марте 2022 года.

Общая цена предлагаемой вторичной квартиры за год увеличилась в 62 городах России, снизилась лишь в 18.

«Спрос на недвижимость немного оттаивает после заморозков второй половины прошлого года: сказывается и отложенный спрос, и рост курса доллара по отношению к рублю. Покупатели все чаще между новостройкой и квартирой на вторичном рынке выбирают последнюю из-за более адекватной стоимости», — пояснил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с июня этого года минимальный первоначальный взнос при покупке квартир в ипотеку увеличится с 10% до 20% от стоимости. С 1 января 2024 года размер первоначального взноса составит 30%.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Квартиры#Покупка-продажа#Покупательский спрос#Тюмень#Рост цен#Тюменская область
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