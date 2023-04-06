В Тюмени выросли цены на «вторичку»

Больше всего за первый квартир в России подорожало жилье в Астрахани, Челябинске, Магнитогорске и Новокузнецке — от 7,6% до 10,9%. Снизились цены на «вторичку» только в шести городах — в Белгороде, Новосибирске, Севастополе, Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве — от 0,2% до 2,5%.