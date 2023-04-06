В Тюмени в аварии пострадал 2-летний ребенок

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, авария произошла из-за нарушения правил очередности проезда — 25-летняя водитель Mazda не уступила дорогу Toyota.
В результате аварии травмы получил 2-летний пассажир Mazda. В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на улице Герцена под колеса попал 16-летний подросток на электросамокате. Ребенок получил ушибы.