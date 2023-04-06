В Тюмени в аварии пострадал 2-летний ребенок

В Тюмени в ДТП пострадал 2-летний ребенок

Двухлетний ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне в Тюмени на пересечении улиц Тобольский тракт и Ушакова. Здесь столкнулись автомобили Mazda и Toyota.

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