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В Тюмени в аварии пострадал 2-летний ребенок

6 апреля 2023, 06:22
Фото: ГИБДД

В Тюмени в ДТП пострадал 2-летний ребенок

Двухлетний ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне в Тюмени на пересечении улиц Тобольский тракт и Ушакова. Здесь столкнулись автомобили Mazda и Toyota.
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Дети

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, авария произошла из-за нарушения правил очередности проезда — 25-летняя водитель Mazda не уступила дорогу Toyota.

В результате аварии травмы получил 2-летний пассажир Mazda. В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени на улице Герцена под колеса попал 16-летний подросток на электросамокате. Ребенок получил ушибы.

#Дети#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Водители#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Авария#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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