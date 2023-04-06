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В Тюмени у филармонии к осени появится сквер с амфитеатром

6 апреля 2023, 06:48
Фото: Тюмень. Администрация города.

В Тюмени на улице Республики появится сквер с амфитеатром

В Тюмени начались работы по благоустройству сквера на улице Республики, 21. К сентябрю на участке площадью около двух тысяч квадратных метров появятся пешеходные дорожки, шезлонги, велопарковка, амфитеатр.

Также на территории сквера высадят кустарники и деревья, отремонтируют ливневую канализацию, установят системы видеонаблюдения и освещения.

Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, денежные средства на проведение работ по благоустройству выделены в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы планируют завершить к октябрю этого года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на благоустройство дворовых территорий планируют потратить около 740 миллионов рублей. Всего в этом году будет отремонтирован 31 двор.

 

#Общество#Новости тюмени#Сквер#Строительство#Администрация Тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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