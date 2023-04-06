В Тюмени у филармонии к осени появится сквер с амфитеатром

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Также на территории сквера высадят кустарники и деревья, отремонтируют ливневую канализацию, установят системы видеонаблюдения и освещения.
Как сообщили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, денежные средства на проведение работ по благоустройству выделены в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы планируют завершить к октябрю этого года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году на благоустройство дворовых территорий планируют потратить около 740 миллионов рублей. Всего в этом году будет отремонтирован 31 двор.