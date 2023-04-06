В Тюмени растет число кандидатов в депутаты гордумы

В качестве зарегистрированных участников выступили парламентарии, среди которых — Андрей Голоус, Андрей Рагозин, Наталья Проскурякова и другие, а также секретари и активные сторонники партии, лица, участвующие в проекте « ПолитСтарт» и волонтёры. Об этом рассказал председатель регионального оргкомитета Андрей Артюхов.