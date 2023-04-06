В Тюмени растет число кандидатов в депутаты гордумы

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В качестве зарегистрированных участников выступили парламентарии, среди которых — Андрей Голоус, Андрей Рагозин, Наталья Проскурякова и другие, а также секретари и активные сторонники партии, лица, участвующие в проекте « ПолитСтарт» и волонтёры. Об этом рассказал председатель регионального оргкомитета Андрей Артюхов.
Местные жители в ходе предварительного голосования смогут выбрать среди них тех, кто будет выдвинут в качестве кандидатов от партии в тюменскую думу в первом месяце осени 2023 года.
Тюменцы смогут отдать свой голос с 22 по 28 мая, при голосовании в электронном формате — с 17 апреля по 26 мая.
Ранее «Наш город» писал, что партия «Единая Россия» зарегистрировала новых кандидатов в депутаты гордумы, среди которых — Юрий Коновалов, Николай Моисеев, Ирина Михайлова.