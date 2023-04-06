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В Тюмени растет число кандидатов в депутаты гордумы

6 апреля 2023, 15:05
Фото: 1MI

Тюменское отделение партии «Единая Россия» зарегистрировало кандидатов в депутаты

Ещё 12 кандидатов в депутаты гордумы от регионального подразделения партии «Единая Россия» было зарегистрировано 5 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В качестве зарегистрированных участников выступили парламентарии, среди которых — Андрей Голоус, Андрей Рагозин, Наталья Проскурякова и другие, а также секретари и активные сторонники партии, лица, участвующие в проекте « ПолитСтарт» и волонтёры. Об этом рассказал председатель регионального оргкомитета Андрей Артюхов.

Местные жители в ходе предварительного голосования смогут выбрать среди них тех, кто будет выдвинут в качестве кандидатов от партии в тюменскую думу в первом месяце осени 2023 года.

Тюменцы смогут отдать свой голос с 22 по 28 мая, при голосовании в электронном формате — с 17 апреля по 26 мая.

Ранее «Наш город» писал, что партия «Единая Россия» зарегистрировала новых кандидатов в депутаты гордумы, среди которых — Юрий Коновалов, Николай Моисеев, Ирина Михайлова.

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