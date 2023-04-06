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В Тюмени оппозиция настаивает на изменении механизма КРТ

6 апреля 2023, 05:18
Фото: 1MI

В Тюмени депутаты Облдумы намерены изменить механизм КРТ

Депутаты Тюменской областной Думы внесли на рассмотрение проект об изменении механизма реализации комплексного развитий территорий. Народные избранники, представители партий КПРФ и «Справедливая Россия» предлагают предоставить право решающего голоса жильцам территорий, попавших под реновацию.
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Тюмень

В документе указано, что в проект решения о КРТ может быть включен только тот многоквартирный дом, жители которого большинством не менее двух третей поддержали его включение в проект решения. Что касается индивидуальных жилых строений, то здесь для проведения КРТ требуется не менее 50% голосов собственников.

Также инициаторы данного законопроекта настаивают на том, что в программу КРТ должны быть включены из числа не признанных аварийными только те дома, износ которых составляет не менее 55-60%.

Также в проекте закона отмечено, что собственникам недвижимости в границах КРТ должно быть предоставлено равнозначное жилое помещение в многоквартирных домах, расположенных в границах территории реновации или же денежная выплата.

Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского микрорайона Лесобаза остались недовольны частичной отменой КРТ в границе улиц Судостроителей. По словам собственников квартир в одном из многоквартирных домов — на собрании против проведения реновации проголосовали большинство собственников ИЖС.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#КРТ#Реновация#Снос#Снос домов#Областная дума#Тюменская областная Дума#Тюмень#Тюменская область
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