В Тюмени оппозиция настаивает на изменении механизма КРТ

В документе указано, что в проект решения о КРТ может быть включен только тот многоквартирный дом, жители которого большинством не менее двух третей поддержали его включение в проект решения. Что касается индивидуальных жилых строений, то здесь для проведения КРТ требуется не менее 50% голосов собственников.