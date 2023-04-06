В Тюмени оппозиция настаивает на изменении механизма КРТ

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В документе указано, что в проект решения о КРТ может быть включен только тот многоквартирный дом, жители которого большинством не менее двух третей поддержали его включение в проект решения. Что касается индивидуальных жилых строений, то здесь для проведения КРТ требуется не менее 50% голосов собственников.
Также инициаторы данного законопроекта настаивают на том, что в программу КРТ должны быть включены из числа не признанных аварийными только те дома, износ которых составляет не менее 55-60%.
Также в проекте закона отмечено, что собственникам недвижимости в границах КРТ должно быть предоставлено равнозначное жилое помещение в многоквартирных домах, расположенных в границах территории реновации или же денежная выплата.
Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского микрорайона Лесобаза остались недовольны частичной отменой КРТ в границе улиц Судостроителей. По словам собственников квартир в одном из многоквартирных домов — на собрании против проведения реновации проголосовали большинство собственников ИЖС.