В Тюмени накажут владельцев игровых автоматов

«Наш город» выяснил, почему проблематично привлечь к ответственности владельцев терминалов — фактически, эти автоматы не считаются игровыми, по документам — это техника, предоставляющая доступ в интернет, классические платежные автоматы относятся к этой же категории. А потому владелец автомата и не считается преступником. Он владеет лишь терминалом, а то что в нем совершают пользователи — на их совести.