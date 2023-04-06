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В Тюмени накажут владельцев игровых автоматов

6 апреля 2023, 07:26
Фото: nashgorod.ru

Тюменские следователи передали в суд дело владельцев игровых терминалов

После нашей публикации об игровых автоматах, замаскированных по терминалы, СУ СК РФ по Тюменской области провело проверку и утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех тюменцев. С организаторов азартных игр планируют взыскать 1,2 млн. рублей.
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Тюмень

Тюменцев, установивших в тамбурах магазинов игровые терминалы, обвиняют по частям 1 и 2 статьи 171.2 и части 5 статьи 33 — незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, в том числе совершенное в группе лиц по предварительному сговору.

«Наш город» выяснил, почему проблематично привлечь к ответственности владельцев терминалов — фактически, эти автоматы не считаются игровыми, по документам — это техника, предоставляющая доступ в интернет, классические платежные автоматы относятся к этой же категории. А потому владелец автомата и не считается преступником. Он владеет лишь терминалом, а то что в нем совершают пользователи — на их совести.

Следователи также заключили, что терминалам игроки пользовались терминалами по аналогии с процессом оплаты мобильного телефона или интернета. Но для того, чтобы реализовать деньги, помещенные в купюроприемник, азартные тюменцы выходили в интернет — на удаленный сервер, где их уже ждали рулетки, покер и другие азартные игры.

«Сотрудниками правоохранительных органов незаконная азартная деятельность пресечена, используемое злоумышленниками оборудование изъято, на имущество обвиняемых наложен арест», — сообщают в СУ СК по Тюменской области.

Прокуратура Тюменской области также обратилась в Калининский районный суд с исковым заявлением к обвиняемым — с них планируют взыскать порядка 1,2 млн. рублей.

Владельцы игровых автоматов продолжают разорять тюменцев
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, почему невозможно заработать на онлайн-казино и понесут ли игроки ответственность за участие в нелегальном деле.

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