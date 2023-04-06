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В Тюмени на 76-году жизни умер ветеран тюменского спорта Виталий Байдаков

6 апреля 2023, 14:22
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

В Тюмени скончался ветеран тюменского спорта Виталий Байдаков. Ему было 75

В областной столице 6 апреля скончался ветеран тюменского спорта Виталий Байдаков. По данным паблика «ЧС Тюмень», он почти двадцать лет трудился в ХК «Рубин», сначала в должности начальника команды, а затем — президента. Ему было 75 лет
«Виталий Федорович – ветеран тюменского спорта. Защищал цвета футбольной «Тюмени», играл в хоккейном «Воднике». Завершив карьеру игрока, Байдаков продолжил работу в ХК «Рубин», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».

Как стало известно «Нашему городу», департамент физической культуры Тюменской области выразил соболезнования его родным и близким.

4 апреля сообщалось о смерти экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени. По данным «Нашего города» он проработал в должности почти 20 лет.

Умер экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени. Ему было 63 года
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Похороны#Происшествия#Работа
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