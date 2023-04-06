В Тюмени на 76-году жизни умер ветеран тюменского спорта Виталий Байдаков

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
«Виталий Федорович – ветеран тюменского спорта. Защищал цвета футбольной «Тюмени», играл в хоккейном «Воднике». Завершив карьеру игрока, Байдаков продолжил работу в ХК «Рубин», - сообщается в паблике «ЧС Тюмень».
Как стало известно «Нашему городу», департамент физической культуры Тюменской области выразил соболезнования его родным и близким.
4 апреля сообщалось о смерти экс-пресс-секретарь гордумы Тюмени. По данным «Нашего города» он проработал в должности почти 20 лет.