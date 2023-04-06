В Тюмени на 76-году жизни умер ветеран тюменского спорта Виталий Байдаков

В Тюмени скончался ветеран тюменского спорта Виталий Байдаков. Ему было 75

В областной столице 6 апреля скончался ветеран тюменского спорта Виталий Байдаков. По данным паблика «ЧС Тюмень», он почти двадцать лет трудился в ХК «Рубин», сначала в должности начальника команды, а затем — президента. Ему было 75 лет