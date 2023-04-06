В Тюмень возвращаются холода

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
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В дневные часы также еще будет тепло, столбики термометров покажут + 5… +12 градусов.
Осадков не ожидается, однако порывы ветра могут достичь 12 м/с: ближе к вечеру он с юго-западного сменится на северный, а к ночи похолодает до - 6 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 7 и 11 апреля температура воздуха сильно понизится, ожидается мокрый снег. При таких погодных условиях эксперты не советуют автомобилистам спешить менять зимнюю резину на летнюю.