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Published Сегодня, 01:22

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В Тюмень возвращаются холода

6 апреля 2023, 01:22
Фото: 1MI

В Тюмени 6 апреля будет пасмурно и похолодает

Сегодня к вечеру снова ожидается похолодание. По сервису «Яндекс.Погода», утром будет пасмурно, температура воздуха составит +5 градусов.

В дневные часы также еще будет тепло, столбики термометров покажут + 5… +12 градусов.

Осадков не ожидается, однако порывы ветра могут достичь 12 м/с: ближе к вечеру он с юго-западного сменится на северный, а к ночи похолодает до - 6 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 7 и 11 апреля температура воздуха сильно понизится, ожидается мокрый снег. При таких погодных условиях эксперты не советуют автомобилистам спешить менять зимнюю резину на летнюю.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Прогноз#Прогноз погоды#Похолодание#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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