Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
С 18 марта 2023 года в России вступили в силу новые требования, предъявляемые к набору добровольцев. Их разработали и установили в Минобороны РФ. Стоит отметить, что единых требований раньше не существовало и все решения принимались только в индивидуальном порядке. Теперь добровольческие отряды формируются по регламенту.
В приказе зафиксировано, что кандидаты в добровольцы приобретают обязанности, в том числе по прохождению медкомиссии, члены которой оценят физические навыки граждан с точки зрения соответствия установленным нормативам, а также их психологическое здоровье. Кроме того, для вступления в добровольцы гражданин должен собрать документы, подать заявление. Это одна из новых возложенных обязанностей. Также гражданин, являющийся кандидатом на вступление в добровольческие отряды, должен будет объяснить свое желание вступить в соответствующие ряды.
Новый регламент (порядок поступления граждан РФ в добровольческие формирования) появился в открытом доступе 7 марта 2023 года. В нем также зафиксировано уравнение прав профессиональных военнослужащих и тех, кто вступил в добровольческие отряды. Так, все граждане, которые фактически участвуют в боевых действиях, получают удостоверения ветеранов единого образца по тому же принципу, что и заключившие контракт.
В средствах массовой информации появились данные о планах по набору в рамках контракта 400 тысяч военнослужащих, однако ранее в МО РФ заявляли о планах по увеличению численности российской армии до полутора миллионов человек. Из них, подчеркнули в ведомстве, планируется набрать 695 тысяч человек по контракту.
В рамках нового набора в ВС РФ, как известно к настоящему моменту, планируется в первую очередь привлекать офицеров в возрасте до 48 лет, а также солдат, старшин, сержантов и прапорщиков в возрасте до 60 лет. Важное условие — годность «А» или «Б». Такие граждане смогут заключить контракт сроком на два — три года. Если речь идет об участии в СВО, контракт предполагается заключать на срок от четырех до 11 месяцев.
Далеко не все граждане из числа жителей Тюмени, желающие вступить в добровольческие отряды, смогут это сделать. Необходимо соответствовать определенным требованиям.
Так, не примут в добровольцы тех, кто страдает алкогольной зависимостью, обвиняется в незаконном обороте наркотиков и оружия. К кандидатам предъявляются конкретные требования, касающиеся физподготовки. Для мужчин, желающих заключить контракт, и для женщин они разные. Также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году заявки от женщин на участие в СВО в любом статусе не принимались.
Стать кандидатом в добровольцы может житель Тюмени, гражданин РФ, но не получивший повестку по призыву. Тюменцы с гражданством других стран имеют возможность поступить на службу в ВС РФ, заключив соответствующий контракт.
Из числа граждан, отобранных из кандидатов, формируются отряды добровольцев — это специальные формирования для тех, кто хочет принять участие в СВО. Добровольческие отряды могут использоваться в рамках боевых действий в качестве воинских подразделений, выполняя возложенные на них обязанности.
В добровольческие отряды в рамках их формирования, согласно новым правилам, могут вступить мужчины:
В добровольческие отряды не зачислят кандидатов, имеющих проблемы со здоровьем и категорию годности, не позволяющую проходить службу в ВС РФ. В числе заболеваний, которые не позволят жителям Тюмени вступить в добровольческие отряды, — близорукость (более 6 диоптрий на два глаза), глаукома, туберкулез, астма, заболевания кишечника и пищевода, порок сердца (врожденный), панкреатит (хронический). С полным перечнем можно ознакомиться в Расписании болезней (Приложение N 5 к приказу Минобороны N 67): решение о зачислении в добровольческие отряды принимается исходя из зафиксированного в нем регламента и установленных норм. При наличии оснований заключить контракт будет невозможно.
На фоне начала весеннего призыва в 2023 году все чаще возникает вопрос — объявят ли вторую волну частичной мобилизации в Тюмени? Стоит отметить, что официальных подтверждений этому нет. Более того, представители власти заявляют о том, что вторая волна не планируется.
Все повестки, которые приходят гражданам России, в том числе жителям Тюмени, касаются либо сборов, либо сверки данных о военнообязанных, необходимой для актуализации учета. В военкомат по месту пребывания (регистрации) можно явиться по собственному желанию, например при намерении заключить контракт на службу.
Слухи о возможной второй волне частичной мобилизации опровергали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представитель Генерального штаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский. Таким образом, те, кто по своему желанию решает отправиться в зону СВО, могут не дожидаться объявления второй волны и записаться в добровольческие отряды в Тюмени при условии соответствия установленным требованиям либо подписать контракт.
С 1 апреля 2023 года некоторые жители Тюмени начали получать повестки. Стоит отметить, что сами повестки различаются. Так, гражданин может быть вызван в военкомат в следующих целях:
Если гражданин, на имя которого пришла повестка, расписался в ней и фактически получил ее на руки, он обязан явиться в военкомат в установленное время и в установленную дату. Неявка считается нарушением этой обязанности и, соответственно, закона, поэтому влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность — от штрафа в размере до 3 000 рублей до лишения свободы сроком на два года.
Те, кто не получил повестку в военкомат, но планирует отправиться в зону СВО, имеют право вступить в добровольческие отряды на предусмотренных основаниях.
В 2023 году отправлять срочников из Тюмени и других регионов России в зону проведения СВО не планируется. Об этом неоднократно заявляли представители власти, МО РФ.
В частности, об этом заявил контр-адмирал Владимир Цимлянский:
«Военнослужащие по призыву не будут отправляться в зону СВО. Тех, кто подписал контракт, и мобилизованных достаточно для решения поставленных задач. Минобороны РФ создало электронную базу призывников для корректной работы призывных комиссий».
Таким образом, пребывания срочников в зоне проведения СВО не предусмотрено.