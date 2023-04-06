Если гражданин, на имя которого пришла повестка, расписался в ней и фактически получил ее на руки, он обязан явиться в военкомат в установленное время и в установленную дату. Неявка считается нарушением этой обязанности и, соответственно, закона, поэтому влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность — от штрафа в размере до 3 000 рублей до лишения свободы сроком на два года.