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В Тюмень пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту

6 апреля 2023, 09:01
Фото: 1MI
В Тюмень пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
В добровольцы на СВО могут записаться некоторые жители Тюмени, а в местном военкомате официально открыты соответствующие вакансии. Кого берут в добровольцы, что зафиксировано в новом приказе МО РФ — разбираемся вместе.
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Тюмень

В Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВО

С 18 марта 2023 года в России вступили в силу новые требования, предъявляемые к набору добровольцев. Их разработали и установили в Минобороны РФ. Стоит отметить, что единых требований раньше не существовало и все решения принимались только в индивидуальном порядке. Теперь добровольческие отряды формируются по регламенту.

В приказе зафиксировано, что кандидаты в добровольцы приобретают обязанности, в том числе по прохождению медкомиссии, члены которой оценят физические навыки граждан с точки зрения соответствия установленным нормативам, а также их психологическое здоровье. Кроме того, для вступления в добровольцы гражданин должен собрать документы, подать заявление. Это одна из новых возложенных обязанностей. Также гражданин, являющийся кандидатом на вступление в добровольческие отряды, должен будет объяснить свое желание вступить в соответствующие ряды.

Новый регламент (порядок поступления граждан РФ в добровольческие формирования) появился в открытом доступе 7 марта 2023 года. В нем также зафиксировано уравнение прав профессиональных военнослужащих и тех, кто вступил в добровольческие отряды. Так, все граждане, которые фактически участвуют в боевых действиях, получают удостоверения ветеранов единого образца по тому же принципу, что и заключившие контракт.

В средствах массовой информации появились данные о планах по набору в рамках контракта 400 тысяч военнослужащих, однако ранее в МО РФ заявляли о планах по увеличению численности российской армии до полутора миллионов человек. Из них, подчеркнули в ведомстве, планируется набрать 695 тысяч человек по контракту.

В рамках нового набора в ВС РФ, как известно к настоящему моменту, планируется в первую очередь привлекать офицеров в возрасте до 48 лет, а также солдат, старшин, сержантов и прапорщиков в возрасте до 60 лет. Важное условие — годность «А» или «Б». Такие граждане смогут заключить контракт сроком на два — три года. Если речь идет об участии в СВО, контракт предполагается заключать на срок от четырех до 11 месяцев.

В Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВОВ Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВО
В Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВО
Фото: 1MI

Кого из Тюмени возьмут добровольцами на СВО на Украине?

Далеко не все граждане из числа жителей Тюмени, желающие вступить в добровольческие отряды, смогут это сделать. Необходимо соответствовать определенным требованиям.

Так, не примут в добровольцы тех, кто страдает алкогольной зависимостью, обвиняется в незаконном обороте наркотиков и оружия. К кандидатам предъявляются конкретные требования, касающиеся физподготовки. Для мужчин, желающих заключить контракт, и для женщин они разные. Также стоит обратить внимание на то, что в прошлом году заявки от женщин на участие в СВО в любом статусе не принимались.

Стать кандидатом в добровольцы может житель Тюмени, гражданин РФ, но не получивший повестку по призыву. Тюменцы с гражданством других стран имеют возможность поступить на службу в ВС РФ, заключив соответствующий контракт.

Из числа граждан, отобранных из кандидатов, формируются отряды добровольцев — это специальные формирования для тех, кто хочет принять участие в СВО. Добровольческие отряды могут использоваться в рамках боевых действий в качестве воинских подразделений, выполняя возложенные на них обязанности.

Критерии отбора добровольцев из Тюмени в зону спецоперации

В добровольческие отряды в рамках их формирования, согласно новым правилам, могут вступить мужчины:

  • в возрасте не старше 60 лет;
  • участвовавшие в военных сборах либо проходившие службу в ВС РФ;
  • имеющие опыт занятий стрелковыми видами спорта;
  • имеющие опыт работы в силовой структуре;
  • числящиеся в казачьем обществе либо в охотничьей общественной организации.

В добровольческие отряды не зачислят кандидатов, имеющих проблемы со здоровьем и категорию годности, не позволяющую проходить службу в ВС РФ. В числе заболеваний, которые не позволят жителям Тюмени вступить в добровольческие отряды, — близорукость (более 6 диоптрий на два глаза), глаукома, туберкулез, астма, заболевания кишечника и пищевода, порок сердца (врожденный), панкреатит (хронический). С полным перечнем можно ознакомиться в Расписании болезней (Приложение N 5 к приказу Минобороны N 67): решение о зачислении в добровольческие отряды принимается исходя из зафиксированного в нем регламента и установленных норм. При наличии оснований заключить контракт будет невозможно.

Кого из Тюмени возьмут добровольцами на СВО на Украине?Кого из Тюмени возьмут добровольцами на СВО на Украине?
Кого из Тюмени возьмут добровольцами на СВО на Украине?
Фото: 1MI

Будет ли в Тюмени вторая волна частичной мобилизации в 2023 году?

На фоне начала весеннего призыва в 2023 году все чаще возникает вопрос — объявят ли вторую волну частичной мобилизации в Тюмени? Стоит отметить, что официальных подтверждений этому нет. Более того, представители власти заявляют о том, что вторая волна не планируется.

Все повестки, которые приходят гражданам России, в том числе жителям Тюмени, касаются либо сборов, либо сверки данных о военнообязанных, необходимой для актуализации учета. В военкомат по месту пребывания (регистрации) можно явиться по собственному желанию, например при намерении заключить контракт на службу.

Слухи о возможной второй волне частичной мобилизации опровергали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представитель Генерального штаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский. Таким образом, те, кто по своему желанию решает отправиться в зону СВО, могут не дожидаться объявления второй волны и записаться в добровольческие отряды в Тюмени при условии соответствия установленным требованиям либо подписать контракт.

Кому из Тюмени начали приходить повестки с 1 апреля 2023 года?

С 1 апреля 2023 года некоторые жители Тюмени начали получать повестки. Стоит отметить, что сами повестки различаются. Так, гражданин может быть вызван в военкомат в следующих целях:

  • медицинское освидетельствование;
  • постановка на первичный учет;
  • уточнение данных;
  • призыв на военные сборы;
  • призыв на срочную службу.

Если гражданин, на имя которого пришла повестка, расписался в ней и фактически получил ее на руки, он обязан явиться в военкомат в установленное время и в установленную дату. Неявка считается нарушением этой обязанности и, соответственно, закона, поэтому влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность — от штрафа в размере до 3 000 рублей до лишения свободы сроком на два года.

Те, кто не получил повестку в военкомат, но планирует отправиться в зону СВО, имеют право вступить в добровольческие отряды на предусмотренных основаниях.

Будет ли в Тюмени вторая волна частичной мобилизации в 2023 году?Будет ли в Тюмени вторая волна частичной мобилизации в 2023 году?
Будет ли в Тюмени вторая волна частичной мобилизации в 2023 году?
Фото: 1MI

Могут ли отправить срочников на спецоперацию на Украине?

В 2023 году отправлять срочников из Тюмени и других регионов России в зону проведения СВО не планируется. Об этом неоднократно заявляли представители власти, МО РФ.

В частности, об этом заявил контр-адмирал Владимир Цимлянский:

«Военнослужащие по призыву не будут отправляться в зону СВО. Тех, кто подписал контракт, и мобилизованных достаточно для решения поставленных задач. Минобороны РФ создало электронную базу призывников для корректной работы призывных комиссий».

Таким образом, пребывания срочников в зоне проведения СВО не предусмотрено.

Могут ли отправить срочников на спецоперацию на Украине?Могут ли отправить срочников на спецоперацию на Украине?
Могут ли отправить срочников на спецоперацию на Украине?
Фото: 1MI
#Тюмень#Спецоперация#Военные#Служба по контракту
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