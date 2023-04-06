Уволили руководителя центра занятости, медцентр откроется в Тюмени, опасные вещества

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Директор центра занятости Тюменской области Оксана Астафьева покинула должность.
В конце марта у директора ЦЗН истек срок трудового контракта. В настоящее время исполняющим обязанности руководителя центра занятости назначена Людмила Хохлова, ранее занимавшая кресло заместителя директора ЦЗН.
Медицинский центр крупной московской сети откроется в Тюмени в 2024 году.
В ближайшее время в Тюмени появится медицинский центр ГК «Медскан». Представители компании выбрали три участка для строительства новой клиники. Здание будет стоить миллиард рублей, его общая площадь составит 5 100 квадратных метров.
«Он будет рассчитан на 130 тысяч посещений в год. В его составе будут отделения лучевой терапии, эндоскопической и ультразвуковой диагностики, детская и взрослая поликлиники, дневной и круглосуточный стационар с операционными», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества.
При устройстве дорожной сети города применяются стилобит и хризотоп, состоящие из асбестовых волокон третьего класса опасности. Об этом сообщал общественник Алексей Савоськин.
«При устройстве щебеночно-мастичной смеси на верхних покрытиях улично-дорожной сети города на протяжении нескольких лет АО «ТОДЭП» и другие дорожные подрядные организации используют добавки — стилобит и хризотоп», — объясняет Савоськин.
При движении автотранспортных средств происходит истирание покрытий из ЩМА, асбестовые волокна в виде пыли попадают в легкие, на слизистые оболочки носа и горла водителей и пешеходов.
За последние 5 лет улично-дорожная сеть города Тюмень почти полностью подверглась укладке верхних слоев покрытия из ЩМА с использованием стилобита и хризотопа.