nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:21

Published Сегодня, 17:21

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Изображение материала

Уволили руководителя центра занятости, медцентр откроется в Тюмени, опасные вещества

6 апреля 2023, 17:21
Фото: 1MI

Медцентр откроется в Тюмени, опасные вещества, уволили руководителя центра занятости

В Тюменской области уволили с должности руководителя центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Оксану Астафьеву. Продлевать её трудовой договор не стали.

Директор центра занятости Тюменской области Оксана Астафьева покинула должность.

В конце марта у директора ЦЗН истек срок трудового контракта. В настоящее время исполняющим обязанности руководителя центра занятости назначена Людмила Хохлова, ранее занимавшая кресло заместителя директора ЦЗН.

Медицинский центр крупной московской сети откроется в Тюмени в 2024 году.

В ближайшее время в Тюмени появится медицинский центр ГК «Медскан». Представители компании выбрали три участка для строительства новой клиники. Здание будет стоить миллиард рублей, его общая площадь составит 5 100 квадратных метров. 

«Он будет рассчитан на 130 тысяч посещений в год. В его составе будут отделения лучевой терапии, эндоскопической и ультразвуковой диагностики, детская и взрослая поликлиники, дневной и круглосуточный стационар с операционными», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества.

При устройстве дорожной сети города применяются стилобит и хризотоп, состоящие из асбестовых волокон третьего класса опасности. Об этом сообщал общественник Алексей Савоськин.

«При устройстве щебеночно-мастичной смеси на верхних покрытиях улично-дорожной сети города на протяжении нескольких лет АО «ТОДЭП» и другие дорожные подрядные организации используют добавки — стилобит и хризотоп», — объясняет Савоськин.

При движении автотранспортных средств происходит истирание покрытий из ЩМА, асбестовые волокна в виде пыли попадают в легкие, на слизистые оболочки носа и горла водителей и пешеходов. 

За последние 5 лет улично-дорожная сеть города Тюмень почти полностью подверглась укладке верхних слоев покрытия из ЩМА с использованием стилобита и хризотопа.

«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Деньги
Подпишитесь
«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества
Сегодня, 11:05
В Тюмени назвали самые денежные профессии
Сегодня, 04:08
В Тюмень возвращаются холода
Сегодня, 01:22
Владимир Путин повысил заработную плату тюменскому госслужащему
Сегодня, 07:12
Девятый съезд развязки улиц Мельникайте — Дружбы будет держаться на временных опорах
Сегодня, 11:13
Тюменские власти уволили руководителя центра занятости
Сегодня, 08:37