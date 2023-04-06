Тюменцев пытаются обмануть. Престижное жилье в центре оказалось полным сюрпризов

Средняя цена за квадратный метр в исторической части Тюмени, где находится дом с продаваемой квартирой, начинается от 100 тысяч рублей за квадратный метр. Эти апартаменты можно купить сейчас по цене в 58 тысяч за квадрат, то есть вдвое меньше. Их площадь 150 кв. м, цена 8,8 млн рублей. Дом относительно новый — 1998 года постройки, высота потолков три метра, что относит эту квартиру в категорию «элитных».