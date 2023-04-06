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Тюменцев пытаются обмануть. Престижное жилье в центре оказалось полным сюрпризов

6 апреля 2023, 10:17
Фото: 1MI

В Тюмени продают элитную квартиру за полцены

На сайте федерального агентства недвижимости выставлена элитная квартира в Тюмени за половину стоимости. Предыдущий собственник лишился ее за долги, а покупателю предстоит дорогостоящий ремонт, так как в ней уже давно протекают батареи. Из-за чего итальянский паркет вздулся и требует замены.

Средняя цена за квадратный метр в исторической части Тюмени, где находится дом с продаваемой квартирой, начинается от 100 тысяч рублей за квадратный метр. Эти апартаменты можно купить сейчас по цене в 58 тысяч за квадрат, то есть вдвое меньше. Их площадь 150 кв. м, цена 8,8 млн рублей. Дом относительно новый — 1998 года постройки, высота потолков три метра, что относит эту квартиру в категорию «элитных». 

Для сравнения, в соседней пятиэтажке, построенной более чем 50 лет назад, купить жилплощадь можно уже по цене 162 тысячи за квадрат.

При покупке квартиры по ул. Дзержинского стоит сразу подумать о расходах на ремонт. Предыдущий собственник лишился ее в ходе процедуры банкротства, так и не закончив реконструкцию. За это время успели протечь батареи, вода из которых испортила паркет с инкрустацией. 

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени стоимость жилья на вторичном рынке повысилась с начала года. Сейчас она составляет 5,7 миллионов рублей. По России этот показатель — 5,2 миллиона рублей.

 

Фото: АН "Этажи"
В Тюмени выросли цены на «вторичку»
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#Елена Литвиненко#Недвижимость#Продажа недвижимости#Элитное жилье
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