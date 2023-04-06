Тюменские врачи успешно лечат туберкулез у переболевших Covid-19

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Спустя год после перенесенного Covid-19 молодой мужчина обратился в ОКФЦ с жалобами на температуру и кашель с кровью. После сбора анамнеза и постановки диагноза, мужчину сразу же госпитализировали и обследовали.
После в туберкулезном легочно-хирургическом отделении 28-летнему мужчине была проведена операция, видеоассистированная торакоскопия.
«Это современный малотравматичный метод диагностики и лечения различных патологий в плевральной полости. Через небольшой разрез, не более 4 см, удален 1 сегмент пораженного легкого. В результате удается радикально удалить патологический процесс, сохранив при этом большую часть здоровой легочной ткани. По сравнению со стандартной торакотомией, обеспечивает более быстрое восстановление в послеоперационном периоде, лучший косметический эффект после операции», — прокомментировала хирургический этап лечения «Нашему городу» врач-хирург Анна Кобелева.
Также тюменские специалисты отмечают, что риск развития туберкулёза после перенесенных заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом высока. Особенно, если они не получили должного лечения.
Мужчина чувствует себя хорошо и обещает не возвращаться к своей вредной привычке — курению.
Ранее «Наш город» писал о лечении хирургическим путем пучеглазия. Пациенту были проведены ряд операций в течение полугода, в результате с него сняли инвалидность и теперь он готов вернуться к трудовой деятельности.