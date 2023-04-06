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Тюменские врачи успешно лечат туберкулез у переболевших Covid-19

6 апреля 2023, 08:21
Фото: Пресс-служба ОКФЦ

Тюменца спасли от туберкулеза после перенесенного коронавируса

В тюменском ОКФЦ молодому мужчине вырезали часть легкого. Туберкулезом он заболел работая вахтовым методом. При сборе анамнеза специалисты узнали, что пациент перенес коронавирус на ногах и это спровоцировало опухоль в легких. После химиотерапии и операции тюменец чувствует себя хорошо.

Спустя год после перенесенного Covid-19 молодой мужчина обратился в ОКФЦ с жалобами на температуру и кашель с кровью. После сбора анамнеза и постановки диагноза, мужчину сразу же госпитализировали и обследовали.

После в туберкулезном легочно-хирургическом отделении 28-летнему мужчине была проведена операция, видеоассистированная торакоскопия.

«Это современный малотравматичный метод диагностики и лечения различных патологий в плевральной полости. Через небольшой разрез, не более 4 см, удален 1 сегмент пораженного легкого. В результате удается радикально удалить патологический процесс, сохранив при этом большую часть здоровой легочной ткани. По сравнению со стандартной торакотомией, обеспечивает более быстрое восстановление в послеоперационном периоде, лучший косметический эффект после операции», — прокомментировала хирургический этап лечения «Нашему городу» врач-хирург Анна Кобелева.

Также тюменские специалисты отмечают, что риск развития туберкулёза после перенесенных заболеваний гриппом, ОРВИ и коронавирусом высока. Особенно, если они не получили должного лечения.

Мужчина чувствует себя хорошо и обещает не возвращаться к своей вредной привычке — курению.

Ранее «Наш город» писал о лечении хирургическим путем пучеглазия. Пациенту были проведены ряд операций в течение полугода, в результате с него сняли инвалидность и теперь он готов вернуться к трудовой деятельности.

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#Елена Литвиненко#Врачи#Операция#Тюменцы#Медицина
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