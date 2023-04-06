Тюменские врачи успешно лечат туберкулез у переболевших Covid-19

Тюменца спасли от туберкулеза после перенесенного коронавируса

В тюменском ОКФЦ молодому мужчине вырезали часть легкого. Туберкулезом он заболел работая вахтовым методом. При сборе анамнеза специалисты узнали, что пациент перенес коронавирус на ногах и это спровоцировало опухоль в легких. После химиотерапии и операции тюменец чувствует себя хорошо.

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