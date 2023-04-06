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Тюменские власти уволили руководителя центра занятости

6 апреля 2023, 08:37
Фото: VK Оксана Астафьева

В Тюмени уволили директор центра занятости Оксану Астафьеву

В Тюменской области уволили с должности руководителя центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Оксану Астафьеву.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему городу» в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, в конце марта у директора ЦЗН истек срок трудового контракта. Продлевать его не стали.

В настоящее время исполняющим обязанности руководителя центра занятости назначена Людмила Хохлова, ранее занимавшая кресло заместителя директора ЦЗН.

«Уважаемые друзья, рада поделиться с Вами хорошими новостями — стартует новый период жизни! Максимально открываюсь новому: коучинг для любого клиента, в том числе для организаций и команд. Тренинги и мастер-классы по профессиональной ориентации, снижению эмоционального выгорания, повышению вовлечённости персонала, методам отбора персонала и, конечно, все что связано с наймом, оценкой, „прокачкой“ персонала. Приглашаю к сотрудничеству», — сообщила Оксана Астафьева на своей странице ВК.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце 2022 года чиновница стала участницей крупного скандала в ЦЗН. На руководителя поступили многочисленные жалобы от ее подчиненных. Работники жаловались на грубую манеру общения начальницы — тогда из ведомства уволились порядка 50% сотрудников. Департаментом труда и занятости населения Тюменской области была проведена служебная проверка по данному факту. По ее результатом Астафьевой был объявлен выговор.

В этом году директору ЦЗН Тюмени и Тюменского района выписали штраф за волокиту.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Увольнение#Центр занятости#Директор#Тюмень#Жалоба#Трудовой договор#Тюменская область
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