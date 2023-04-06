Тюменские власти уволили руководителя центра занятости

Ранее «Наш Город» писал, что в конце 2022 года чиновница стала участницей крупного скандала в ЦЗН. На руководителя поступили многочисленные жалобы от ее подчиненных. Работники жаловались на грубую манеру общения начальницы — тогда из ведомства уволились порядка 50% сотрудников. Департаментом труда и занятости населения Тюменской области была проведена служебная проверка по данному факту. По ее результатом Астафьевой был объявлен выговор.