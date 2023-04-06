Тюменские чиновники получат VIP-обслуживание в санаториях за счет бюджета

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Всего будут застрахованы 62 человека. Место оказания услуг: медицинские учреждения города Тюмени и Тюменской области.
«Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников», - отмечается в закупке № 0167200003423001995 на сайте Госуслуг.
По полису ДМС чиновники смогут получить реабилитационно-восстановительное лечение, стоматологические услуги, госпитализацию «с пребыванием в условиях одноместных палат».
В декабре 2022 года «Наш город» сообщал, что тюменским чиновникам-пенсионерам выдадут ДМС-полиса за 15 миллионов рублей.