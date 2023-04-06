Тюменские чиновники получат VIP-обслуживание в санаториях за счет бюджета

В Тюмени чиновникам оплатят полисы страхования за счет бюджета

Сотрудникам тюменской «Дирекции коммунально-хозяйственного строительства» купят полисы добровольного медицинского страхования за 949 тысяч рублей. По данным сайта Госзакупки, они смогут получать услуги в профилакториях, санаториях и реабилитационных центрах.