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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

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Тюменские чиновники получат VIP-обслуживание в санаториях за счет бюджета

6 апреля 2023, 14:03
Фото: 1MI

В Тюмени чиновникам оплатят полисы страхования за счет бюджета

Сотрудникам тюменской «Дирекции коммунально-хозяйственного строительства» купят полисы добровольного медицинского страхования за 949 тысяч рублей. По данным сайта Госзакупки, они смогут получать услуги в профилакториях, санаториях и реабилитационных центрах.

Всего будут застрахованы 62 человека. Место оказания услуг: медицинские учреждения города Тюмени и Тюменской области.

«Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников», - отмечается в закупке № 0167200003423001995 на сайте Госуслуг.

По полису ДМС чиновники смогут получить реабилитационно-восстановительное лечение, стоматологические услуги, госпитализацию «с пребыванием в условиях одноместных палат».

В декабре 2022 года «Наш город» сообщал, что тюменским чиновникам-пенсионерам выдадут ДМС-полиса за 15 миллионов рублей.

Тюменским чиновникам-пенсионерам выдадут ДМС-полиса за 15 миллионов рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Чиновники#Деньги
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