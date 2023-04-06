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Тюменка отсудила у властей деньги за сгоревший дом

6 апреля 2023, 06:07
Фото: 1MI

Тюменка засудила областные власти за невыплату компенсации за сгоревший дом

Жительница села Бердюжье подала иск к администрации Бердюжского района и департаменту соцразвития Тюменской области за отказ в выплате единовременной денежной помощи за сгоревший дом.
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Тюмень

В апреле в селе Глубоков по время пожара у нее огонь уничтожил принадлежащие ей жилой дом и хозяйственные постройки. 54-летняя женщина обратилась в департамент социального развития для получения денежной компенсации. Однако ведомство отказало ей из-за того, что строение не было включено в список жилых помещений, пострадавших от ЧП, из-за отсутствия на него сведений в похозяйственных книгах и документов о праве собственности.

После этого женщина обратилась в суд. Бердюжский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и признал за 54-летней женщиной право единовременной выплаты за жилой дом и хозяйственные постройки, уничтоженные во время пожара, сообщили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что 16 апреля 2022 года в деревне Глубокое произошел крупный пожар. От огня пострадали жилые и нежилые постройки. Из девяти строений полностью сгорели пять. Погорельцам были выплачены из бюджета по 50 тысяч рублей компенсации.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Компенсации#Выплаты#Департамент социального развития#Тюмень#Суд#Тюменская область
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