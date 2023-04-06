Тюменка отсудила у властей деньги за сгоревший дом

В апреле в селе Глубоков по время пожара у нее огонь уничтожил принадлежащие ей жилой дом и хозяйственные постройки. 54-летняя женщина обратилась в департамент социального развития для получения денежной компенсации. Однако ведомство отказало ей из-за того, что строение не было включено в список жилых помещений, пострадавших от ЧП, из-за отсутствия на него сведений в похозяйственных книгах и документов о праве собственности.