Тюменка отсудила у властей деньги за сгоревший дом

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
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Updated Сегодня, 06:12
В апреле в селе Глубоков по время пожара у нее огонь уничтожил принадлежащие ей жилой дом и хозяйственные постройки. 54-летняя женщина обратилась в департамент социального развития для получения денежной компенсации. Однако ведомство отказало ей из-за того, что строение не было включено в список жилых помещений, пострадавших от ЧП, из-за отсутствия на него сведений в похозяйственных книгах и документов о праве собственности.
После этого женщина обратилась в суд. Бердюжский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и признал за 54-летней женщиной право единовременной выплаты за жилой дом и хозяйственные постройки, уничтоженные во время пожара, сообщили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что 16 апреля 2022 года в деревне Глубокое произошел крупный пожар. От огня пострадали жилые и нежилые постройки. Из девяти строений полностью сгорели пять. Погорельцам были выплачены из бюджета по 50 тысяч рублей компенсации.