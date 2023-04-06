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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Цены на медицинские препараты и расходные материалы растут в Тюменской области

6 апреля 2023, 08:36
В Тюменской области продолжается рост цен на медицинские препараты и расходные материалы для медицинских учреждений.

Однако в скором времени ожидается поступление дополнительных объемов лекарственных препаратов в регион, - сообщает «Комсомольская правда» – Тюмень». Жителей Тюмени и окрестностей призываются не паниковать, поскольку дистрибьюторы принимают меры для изменения логистических путей и оперативной доставки лекарств в аптеки. Но цены продолжают расти, в частности на бинты и вату, которые подорожали на 80% за несколько месяцев 2023 года.

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