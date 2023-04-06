Цены на медицинские препараты и расходные материалы растут в Тюменской области

Однако в скором времени ожидается поступление дополнительных объемов лекарственных препаратов в регион, - сообщает «Комсомольская правда» – Тюмень». Жителей Тюмени и окрестностей призываются не паниковать, поскольку дистрибьюторы принимают меры для изменения логистических путей и оперативной доставки лекарств в аптеки. Но цены продолжают расти, в частности на бинты и вату, которые подорожали на 80% за несколько месяцев 2023 года.