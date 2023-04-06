Сезон открыт: в Тюмени произошло первое ДТП с участием электросамокатчика. Видео

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, здесь автомобилем Mercedes был сбит 16-летний подросток на электросамокате, едущий по проезжей части дороги. Водитель Mercedes поворачивал на парковку и совершил наезд на школьника.
Оба участника движения разъехались, обменявшись телефонами, позже подросток обратился в больницу с ушибами. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье, 2 апреля, в Тюмени и Ишиме были сбиты двое велосипедистов — 10 летняя девочка и 12-летний школьник. Дети получили ушибы и другие травмы.