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Сезон открыт: в Тюмени произошло первое ДТП с участием электросамокатчика. Видео

6 апреля 2023, 04:49
Фото: ГИБДД

В Тюмени водитель Mercedes сбил 16-летнего подростка на электросамокате

Первое дорожно-транспортное происшествие с участием электросамокатчика произошло накануне в центре Тюмени. Авария случилась на улице Герцена.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, здесь автомобилем Mercedes был сбит 16-летний подросток на электросамокате, едущий по проезжей части дороги. Водитель Mercedes поворачивал на парковку и совершил наезд на школьника.

Оба участника движения разъехались, обменявшись телефонами, позже подросток обратился в больницу с ушибами. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье, 2 апреля, в Тюмени и Ишиме были сбиты двое велосипедистов — 10 летняя девочка и 12-летний школьник. Дети получили ушибы и другие травмы.

 

#Валентина Бурнашева#Видео#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Дети#ДТП#Авария#Тюменская область
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