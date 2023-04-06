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Прошедшей ночью в Тюмени нашли 8-летнюю девочку

6 апреля 2023, 02:38
Фото: 1MI

Пропавшая в Тюмени 8-летняя девочкеа была найдена живой и здоровой

Вчера, 5 апреля 2023 года, в Тюмени пропала восьмилетняя Маша (имя изменено - прим.ред.): она ушла в школу и не вернулась домой после занятий. Ребёнка нашли только ночью. Об этом сообщили в ДПСО «Тюменьрегионспас».

Заявка на поиск поступила в 01.30. Правоохранительные органы, волонтёры и неравнодушные тюменцы обследовали территорию школы, а также «секретное место», где девочка собиралась с одноклассниками.

Сотрудники полиции нашли Машу при поквартирном обходе: оказалось, что она была в гостях у соседей. На данный момент с ребенком все в порядке.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли 10-летних школьников, которых искали всю ночь.

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#Елена Чебоксарова#Поиск людей#Дети#Пропавшие дети#Тюменцы#Общество#Новости тюмени
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