Прошедшей ночью в Тюмени нашли 8-летнюю девочку

Пропавшая в Тюмени 8-летняя девочкеа была найдена живой и здоровой

Вчера, 5 апреля 2023 года, в Тюмени пропала восьмилетняя Маша (имя изменено - прим.ред.): она ушла в школу и не вернулась домой после занятий. Ребёнка нашли только ночью. Об этом сообщили в ДПСО «Тюменьрегионспас».

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