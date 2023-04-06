Прошедшей ночью в Тюмени нашли 8-летнюю девочку

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 03:56
Заявка на поиск поступила в 01.30. Правоохранительные органы, волонтёры и неравнодушные тюменцы обследовали территорию школы, а также «секретное место», где девочка собиралась с одноклассниками.
Сотрудники полиции нашли Машу при поквартирном обходе: оказалось, что она была в гостях у соседей. На данный момент с ребенком все в порядке.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени нашли 10-летних школьников, которых искали всю ночь.