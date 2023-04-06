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Погоня в Тюмени: девушка и 15-летний подросток пытались сбежать от ДПС. Фото

6 апреля 2023, 12:33
Фото: ГИБДД

Девушка и 15-летний подросток пытались скрыться на Toyota от ГИБДД в Тюмени. Фото

В областной столице инспекторы преследовали автомобиль Toyota. По данным пресс-службы ГИБДД, инцидент произошел на улице Волгоградской 6 апреля, машина не остановилась по требованию наряда ДПС.
«Машина была остановлена на ул. Седова, Оказалось, что за рулем находился подросток, который попытался убежать, но был задержан. Выяснилось, что водителю 15 лет, а машина принадлежит родителям девушки, которая ехала вмести с ним», - сообщает пресс-служба ГИБДД.

Стоит отметить, что собственники машины заявили об угоне, материал находится в отделе полиции. Инспекторы ДПС обратились в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Интернациональной задержали 16-летнего водителя на ВАЗ 2106.

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#Водители#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Происшествия#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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