Погоня в Тюмени: девушка и 15-летний подросток пытались сбежать от ДПС. Фото

Девушка и 15-летний подросток пытались скрыться на Toyota от ГИБДД в Тюмени. Фото

В областной столице инспекторы преследовали автомобиль Toyota. По данным пресс-службы ГИБДД, инцидент произошел на улице Волгоградской 6 апреля, машина не остановилась по требованию наряда ДПС.