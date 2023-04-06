Погоня в Тюмени: девушка и 15-летний подросток пытались сбежать от ДПС. Фото

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
«Машина была остановлена на ул. Седова, Оказалось, что за рулем находился подросток, который попытался убежать, но был задержан. Выяснилось, что водителю 15 лет, а машина принадлежит родителям девушки, которая ехала вмести с ним», - сообщает пресс-служба ГИБДД.
Стоит отметить, что собственники машины заявили об угоне, материал находится в отделе полиции. Инспекторы ДПС обратились в подразделение по делам несовершеннолетних.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Интернациональной задержали 16-летнего водителя на ВАЗ 2106.