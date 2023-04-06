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Открыт памятник Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище

6 апреля 2023, 09:32
В четверг, 6 апреля, на могиле российского политика Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве был открыт памятник в первую годовщину смерти.

Монумент представляет собой фигуру Жириновского в полный рост. Церемония открытия памятника посетили депутаты всех парламентских фракций, а спикер Госдумы Вячеслав Володин зачитал телеграмму президента России Владимира Путина, - пишут Известия

На памятнике выгравирована фраза "Я буду защищать русских", а также написан ответ на вопрос о том, что бы сказал Жириновский, оказавшись перед Богом: "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

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