Открыт памятник Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище

На памятнике выгравирована фраза "Я буду защищать русских", а также написан ответ на вопрос о том, что бы сказал Жириновский, оказавшись перед Богом: "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".