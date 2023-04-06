Открыт памятник Владимиру Жириновскому на Новодевичьем кладбище

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Монумент представляет собой фигуру Жириновского в полный рост. Церемония открытия памятника посетили депутаты всех парламентских фракций, а спикер Госдумы Вячеслав Володин зачитал телеграмму президента России Владимира Путина, - пишут Известия.
На памятнике выгравирована фраза "Я буду защищать русских", а также написан ответ на вопрос о том, что бы сказал Жириновский, оказавшись перед Богом: "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".