На тюменскую чиновницу возбудили уголовное дело. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
По данным расследования, директор госучреждения в целях личного обогащения, реализовал преступную схему, связанную с незаконной выплатой премий руководящим сотрудникам возглавляемого им учреждения. Бюджету тюменского региона был нанесен ущерб более чем в 1 миллион рублей, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.
В настоящее время возбуждено уголовное дело СО РУФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ведется проверка. Санкции статьи предусматривают наказание в виде 10 лет лишения свободы, пишет ИА «Тюменская линия».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько дней назад Оксана Астафьева была задержана сотрудниками ФСБ. Экс-руководитель ЦЗН провела несколько дней в СИЗО.
«Наш Город» писал, что сегодня стало известно о том, что Оксана Астафьева уволена с должности руководителя центра занятости населения Тюменской области. У нее истек срок трудового контракта 28 марта, продлевать договор областные власти не стали.