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На тюменскую чиновницу возбудили уголовное дело. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

6 апреля 2023, 12:45
Фото: newizv.ru

Экс-директора тюменского центра занятости обвиняют в превышении полномочий

На директора центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Оксану Астафьеву заведено уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, директор госучреждения в целях личного обогащения, реализовал преступную схему, связанную с незаконной выплатой премий руководящим сотрудникам возглавляемого им учреждения. Бюджету тюменского региона был нанесен ущерб более чем в 1 миллион рублей, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время возбуждено уголовное дело СО РУФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Ведется проверка. Санкции статьи предусматривают наказание в виде 10 лет лишения свободы, пишет ИА «Тюменская линия».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько дней назад Оксана Астафьева была задержана сотрудниками ФСБ. Экс-руководитель ЦЗН провела несколько дней в СИЗО.

«Наш Город» писал, что сегодня стало известно о том, что Оксана Астафьева уволена с должности руководителя центра занятости населения Тюменской области. У нее истек срок трудового контракта 28 марта, продлевать договор областные власти не стали.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Центр занятости#ФСБ#Тюмень#Тюменская область
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