На тюменскую чиновницу возбудили уголовное дело. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

По данным расследования, директор госучреждения в целях личного обогащения, реализовал преступную схему, связанную с незаконной выплатой премий руководящим сотрудникам возглавляемого им учреждения. Бюджету тюменского региона был нанесен ущерб более чем в 1 миллион рублей, пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.