На Лесобазе тюменец изрезал ножом собаку. Горожане не смогли спасти животное

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Местные жители попытались спасти животное, но собака потеряла много крови.
«Поступило заявление. В настоящий момент участковым полиции проводится проверка», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В конце марта «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе скончался самый старый в РФ кот Дашун. Ему было 26 лет. В последние дни своей жизни кот очень мало ходил, большую часть времени он спал.