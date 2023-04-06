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На Лесобазе тюменец изрезал ножом собаку. Горожане не смогли спасти животное

6 апреля 2023, 13:40
Фото: 1MI

В Тюмени на Лесобазе неизвестный изрезал ножом собаку. Она скончалась

В областной столице на улице Лесопарковой злоумышленник накинулся на собаку с ножом. Пёс получил больше 10 ранений. В настоящий момент этим делом занимается участковый.

Местные жители попытались спасти животное, но собака потеряла много крови.

«Поступило заявление. В настоящий момент участковым полиции проводится проверка», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В конце марта «Наш город» сообщал, что в Тюменском районе скончался самый старый в РФ кот Дашун. Ему было 26 лет. В последние дни своей жизни кот очень мало ходил, большую часть времени он спал.

Скончался самый старый кот России
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Животные#Бездомные животные#Жалобы#Дела судебные
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