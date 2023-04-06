Куда тюменцы поедут отдыхать летом

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:58
При этом на отпуск жители готовы потратить в среднем 61 тысячу рублей. Больше всего за путевки готовы заплатить жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — от 71 до 83 тысяч рублей. Таковы данные исследования «СберСтрахование жизни».
Между тем, в среднем стоимость недельного тура на двоих в Турции в отеле 4* с питанием по программе «Все включено» составляет от 120 тысяч рублей. Семидневный отдых в сентябре обойдется в 113 тысяч рублей.
За тур в Египет с вылетом из Екатеринбурга придется заплатить 138 тысяч рублей в июне и 134 тысячи на двоих. В стоимость путевки на двоих входит перелет, трансфер, проживание в отеле, питание по системе «Все включено».
Пятидневный отдых в Сочи на двоих в сентябре обойдется в 39-62 тысячи рублей, в июне путевки можно приобрести за 35 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в майские праздники запустят дополнительные поезда в Москву, Оренбург и Пермь. Составы будут курсировать с 26 апреля по 11 мая включительно.