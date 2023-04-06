nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Изображение материала

Куда тюменцы поедут отдыхать летом

6 апреля 2023, 07:41
Фото: 1MI

Тюменцы не готовы потратить на отпуск более 70 тысяч рублей

Каждый второй житель Тюменской области планирует отправиться в отпуск в июне и в сентябре. В списке самый популярных направлений — Краснодарский край, Турция и Египет.
Сюжет
Тюмень

При этом на отпуск жители готовы потратить в среднем 61 тысячу рублей. Больше всего за путевки готовы заплатить жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — от 71 до 83 тысяч рублей. Таковы данные исследования «СберСтрахование жизни».

Между тем, в среднем стоимость недельного тура на двоих в Турции в отеле 4* с питанием по программе «Все включено» составляет от 120 тысяч рублей. Семидневный отдых в сентябре обойдется в 113 тысяч рублей.

За тур в Египет с вылетом из Екатеринбурга придется заплатить 138 тысяч рублей в июне и 134 тысячи на двоих. В стоимость путевки на двоих входит перелет, трансфер, проживание в отеле, питание по системе «Все включено».

Пятидневный отдых в Сочи на двоих в сентябре обойдется в 39-62 тысячи рублей, в июне путевки можно приобрести за 35 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени в майские праздники запустят дополнительные поезда в Москву, Оренбург и Пермь. Составы будут курсировать с 26 апреля по 11 мая включительно.

#Общество#Новости тюмени#Отпуск#Летний отдых#Туристические путевки#Туристы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Синоптики предупреждают тюменцев о пожарах с 15 апреля. Будет тепло и сухо
Вчера, 13:35
В Тюмени назвали самые денежные профессии
Сегодня, 04:08
В Тюмень возвращаются холода
Сегодня, 01:22
Владимир Путин повысил заработную плату тюменскому госслужащему
Сегодня, 07:12
«Хотят вывести из дела»: проверка адвоката учителя, обвиняемого в домогательствах
Вчера, 09:43
В Тюмени ищут нового директора департамента, жилье за городом дорожает, новый отель
Вчера, 19:10