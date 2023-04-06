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Крупный медицинский центр скоро построят в Тюмени. В него инвестируют 1 млрд

6 апреля 2023, 11:01
Фото: 1MI

В Тюмени построят крупный медицинский центр за миллиард рублей

В ближайшее время в Тюмени появится медицинский центр ГК «Медскан». Представители компании выбрали три участка для строительства новой клиники, сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Скоро инвестор примет окончательное решение. В клинику вложат до 1 млрд рублей.

«Площадь многопрофильного центра составит 5,1 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 130 тысяч посещений в год. В его составе будут отделения лучевой терапии, эндоскопической и ультразвуковой диагностики, детская и взрослая поликлиники, дневной и круглосуточный стационар с операционными», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что самой богатой клиникой в Тюмени является АО МСЧ «Нефтяник». На 2021 год их выручка достигла отметки более 1,5 млрд рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика
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