Крупный медицинский центр скоро построят в Тюмени. В него инвестируют 1 млрд

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Скоро инвестор примет окончательное решение. В клинику вложат до 1 млрд рублей.
«Площадь многопрофильного центра составит 5,1 тыс. кв. м, он будет рассчитан на 130 тысяч посещений в год. В его составе будут отделения лучевой терапии, эндоскопической и ультразвуковой диагностики, детская и взрослая поликлиники, дневной и круглосуточный стационар с операционными», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что самой богатой клиникой в Тюмени является АО МСЧ «Нефтяник». На 2021 год их выручка достигла отметки более 1,5 млрд рублей.