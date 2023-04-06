Компания Шевчика будет выпускать бронезащиту

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года «Тюменский завод вездеходной техники» сообщил о запуске пошива бронежилетов. Однако в марте 2023 года предприятие отказалось от этой идеи и решило сконцентрировать внимание на выпуске снегоболотоходов. В конце марта 3 снегоболотохода «Росомаха» были отправлены на фронт.