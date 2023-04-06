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Компания Шевчика будет выпускать бронезащиту

6 апреля 2023, 04:32
Фото: 1MI

Компания брата Владимира Шевчика займется производством бронезащиты

Тюменский спортивный клуб «Стальной азарт» планирует наладить выпуск бронезащиты. В настоящее время продукцию готовят к прохождению сертификации.
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Тюмень

После завершения данной процедуры будет налажено массовое производство, пишет РБК Тюмень со ссылкой на гендиректора компании Владимира Соколова.

По данным портала audit-it.ru, ООО «ССК „Стальной азарт“» принадлежит на 60% брату Владимир Шевчика — Василию Шевчику, 25% компании принадлежат АО «Евракор», 15% — руководителю руководителем ООО «АГАРАКАГРОХОЗ» Юрию Горному.

Два года подряд компания получает убытки. За 2021 год размер убытка составил 9 миллионов рублей, в 2020 — на 10,9% больше. Выручка по итогам 2021 года составила 14,4 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года «Тюменский завод вездеходной техники» сообщил о запуске пошива бронежилетов. Однако в марте 2023 года предприятие отказалось от этой идеи и решило сконцентрировать внимание на выпуске снегоболотоходов. В конце марта 3 снегоболотохода «Росомаха» были отправлены на фронт.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военная техника#Спортивные центры#Производство#Владимир Шевчик#Тюмень#Тюменская область
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