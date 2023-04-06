Компания Шевчика будет выпускать бронезащиту

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
После завершения данной процедуры будет налажено массовое производство, пишет РБК Тюмень со ссылкой на гендиректора компании Владимира Соколова.
По данным портала audit-it.ru, ООО «ССК „Стальной азарт“» принадлежит на 60% брату Владимир Шевчика — Василию Шевчику, 25% компании принадлежат АО «Евракор», 15% — руководителю руководителем ООО «АГАРАКАГРОХОЗ» Юрию Горному.
Два года подряд компания получает убытки. За 2021 год размер убытка составил 9 миллионов рублей, в 2020 — на 10,9% больше. Выручка по итогам 2021 года составила 14,4 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года «Тюменский завод вездеходной техники» сообщил о запуске пошива бронежилетов. Однако в марте 2023 года предприятие отказалось от этой идеи и решило сконцентрировать внимание на выпуске снегоболотоходов. В конце марта 3 снегоболотохода «Росомаха» были отправлены на фронт.