Еще один тюменец погиб в зоне СВО

В Тюменской области простились с бойцом Андреем Ходаковым

В минувшее воскресенье, 2 апреля 2023 года, в деревне Изюк Вагайского района простились с бойцом, погибшим в зоне СВО — Андреем Ходаковым. Информация об этом появилась в паблике «Сельский вестник».

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