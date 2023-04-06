Еще один тюменец погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
В память о Ходакове состоялся торжественный митинг. На нем были чиновники Вагайкого района, представители военного комиссариата и казачества. Они выразили родственниками погибшего бойца искренние соболезнования.
Андрей Вячеславович Ходаков — рядовой подразделения ЧВК «Вагнер». Где именно погиб боец, исполняя свой воинский долг на Украине, и при каких обстоятельствах, не сообщается.
Ранее «Наш город» писал, что на днях похоронили Алексея Загордина, погибшего под Артемовском.