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Published Сегодня, 16:07

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Еще один тюменец погиб в зоне СВО

6 апреля 2023, 16:07
Фото: Сельский вестник

В Тюменской области простились с бойцом Андреем Ходаковым

В минувшее воскресенье, 2 апреля 2023 года, в деревне Изюк Вагайского района простились с бойцом, погибшим в зоне СВО — Андреем Ходаковым. Информация об этом появилась в паблике «Сельский вестник».
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Воины

В память о Ходакове состоялся торжественный митинг. На нем были чиновники Вагайкого района, представители военного комиссариата и казачества. Они выразили родственниками погибшего бойца искренние соболезнования.

Андрей Вячеславович Ходаков — рядовой подразделения ЧВК «Вагнер». Где именно погиб боец, исполняя свой воинский долг на Украине, и при каких обстоятельствах, не сообщается.

Ранее «Наш город» писал, что на днях похоронили Алексея Загордина, погибшего под Артемовском.

 

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#Елена Чебоксарова#СВО#Боец#Воины#Смерть#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Вагайский район
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