«Достал травматический пистолет»: у школы произошел серьезный конфликт

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Вчера жителей Тобольска напугали выстрелы, которые слышались в районе школы. Пистолет оказался травматическим. В результате происшествия никто не пострадал.
«Вчера в городе Тобольске произошел конфликт в результате которого один из участников применил травматический пистолет. В настоящее время все участники конфликта установлены, также устанавливаются полные обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка случившегося», — рассказал «Нашему городу» полковник внутренней службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени сотрудники полиции со стрельбой задержали телефонных аферистов. Мошенники действовали по проверенной схеме, однако не ожидали, что их жертва обратится в полицию.