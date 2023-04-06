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«Достал травматический пистолет»: у школы произошел серьезный конфликт

6 апреля 2023, 08:00
Фото: 1MI

В Тобольске около школы мужчины развязали конфликт, который закончился стрельбой

Вчера вечером около одной из тобольских школ несколько мужчин устроили словесную перепалку, которая переросла в драку. Позже один из участников конфликта достал травматический пистолет и произвел выстрел.

Вчера жителей Тобольска напугали выстрелы, которые слышались в районе школы. Пистолет оказался травматическим. В результате происшествия никто не пострадал.

«Вчера в городе Тобольске произошел конфликт в результате которого один из участников применил травматический пистолет. В настоящее время все участники конфликта установлены, также устанавливаются полные обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка случившегося», — рассказал «Нашему городу» полковник внутренней службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени сотрудники полиции со стрельбой задержали телефонных аферистов. Мошенники действовали по проверенной схеме, однако не ожидали, что их жертва обратится в полицию.

#Алиса Вернер#Стрельба#Пистолет#Тобольск#Школа#Дети#Тюменская область
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