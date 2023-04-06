Для автора точного прогноза Югорского лыжного марафона предусмотрели ценный приз

«Прогнозы принимаются с 6 по 7 апреля 2023 года в виде комментариев под постом банка о конкурсе в социальной сети „ВКонтакте“ и Telegram. Победитель конкурса будет определен после финиша всех спортсменов 10 апреля», — пояснил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов во время своего выступления на пресс-конференции организаторов юбилейного Югорского лыжного марафона. Он также напомнил, что обладателем приза станет тот, кто раньше всех даст прогноз, максимально приближенный к реально полученному результату победителя гонки на дистанции 50 км свободным стилем 8 апреля.