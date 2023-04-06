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Published Сегодня, 15:39

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Updated Сегодня, 15:40

Для автора точного прогноза Югорского лыжного марафона предусмотрели ценный приз

6 апреля 2023, 15:39
Болельщикам Югорского лыжного марафона вручат награду за наиболее точный прогноз лучшего результата гонки свободным стилем на 50 км. Ожидается, что это будут часы Apple Watch: банк «Открытие» разыграет гаджет в соцсетях.

Сообщают, что счастливчиков будет сразу двое: одного выберут в Telegram, другого — в соцсети «ВКонтакте». Об этом информирует muksun.fm.

«Прогнозы принимаются с 6 по 7 апреля 2023 года в виде комментариев под постом банка о конкурсе в социальной сети „ВКонтакте“ и Telegram. Победитель конкурса будет определен после финиша всех спортсменов 10 апреля», — пояснил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов во время своего выступления на пресс-конференции организаторов юбилейного Югорского лыжного марафона. Он также напомнил, что обладателем приза станет тот, кто раньше всех даст прогноз, максимально приближенный к реально полученному результату победителя гонки на дистанции 50 км свободным стилем 8 апреля.

О своем участии в марафоне заявили звезды мирового лыжного спорта — олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Юлия Ступак, член сборной России Анастасия Кулешова, а также известные биатлонисты, призеры Олимпийских игр Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Регистрацию на разные дистанции гонки уже прошли более трех тысяч лыжников, марафон в 50 км решились преодолеть более тысячи человек.

В этом году организаторы события планируют увеличить призовой фонд гонки. Денежные призы достанутся всем лыжникам, которые финишируют в первой десятке.

В качестве информационного партнера Югорского лыжного марафона — 2023 выступает медиахолдинг 1MI.

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