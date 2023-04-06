Девятый съезд развязки улиц Мельникайте — Дружбы будет держаться на временных опорах

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
«Третий уровень или девятый съезд строят вместе со вторым. При этом его часть будет проходить над вторым и держаться на временных опорах. Работы по сборке и монтажу завершат к осени 2023 года», - сообщается в тг-канале «Тюменская область».
Девятый съезд начинается от перекрестка улицы Дружбы с Ветеранов труда. В перспективе развязку расширят до объездной дороги.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 12 февраля рабочая техника начала монтаж укрупненных блоков пролетного строения развязки.