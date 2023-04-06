nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Изображение материала

Девятый съезд развязки улиц Мельникайте — Дружбы будет держаться на временных опорах

6 апреля 2023, 11:13

В Тюмени на развязке улиц Мельникайте — Дружбы монтируют девятый съезд

По данным тг-канала «Тюменская область», к осени 2023 года завершится сборка и монтаж нескольких тысяч тонн металлоконструкций на развязке улиц Мельникайте — Дружбы.
«Третий уровень или девятый съезд строят вместе со вторым. При этом его часть будет проходить над вторым и держаться на временных опорах. Работы по сборке и монтажу завершат к осени 2023 года», - сообщается в тг-канале «Тюменская область».

Девятый съезд начинается от перекрестка улицы Дружбы с Ветеранов труда. В перспективе развязку расширят до объездной дороги.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 12 февраля рабочая техника начала монтаж укрупненных блоков пролетного строения развязки.

Строители возводят третий уровень развязки на Мельникайте в Тюмени. Фото
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Деньги
Подпишитесь
«Отрава для жителей»: тюменские дорожники используют в работе опасные вещества
Сегодня, 11:05
В Тюмени назвали самые денежные профессии
Сегодня, 04:08
В Тюмень возвращаются холода
Сегодня, 01:22
Владимир Путин повысил заработную плату тюменскому госслужащему
Сегодня, 07:12
Тюменские власти уволили руководителя центра занятости
Сегодня, 08:37