Девятый съезд развязки улиц Мельникайте — Дружбы будет держаться на временных опорах

В Тюмени на развязке улиц Мельникайте — Дружбы монтируют девятый съезд

По данным тг-канала «Тюменская область», к осени 2023 года завершится сборка и монтаж нескольких тысяч тонн металлоконструкций на развязке улиц Мельникайте — Дружбы.