Буцаев: В Татарстане могут построить 5 комплексных ТКО-объектов

Posted 6 апреля 09:15
Published 6 апреля 09:15
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
По словам Буцаева, совокупный объём инвестиций в эти объекты – 20 млрд рублей. Если их будут строить по концессионной программе, то Российский экологический оператор сможет обеспечить до 95% от необходимых на строительство комплексов средств, пишет inkazan.ru.
Возведение данных перерабатывающих мощностей позволит Татарстану достичь запланированных в нацпроекте “Экология” показателей – стопроцентной обработки ТКО и снижения отправляемых на захоронение объёмов вдвое. Ввод в эксплуатацию новых объектов приблизит реализацию федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.