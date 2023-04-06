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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

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Авторский квартал Машаров номинирован на премию как лучший ЖК бизнес-класса

6 апреля 2023, 11:48
Фото: Сибинтел
Один из лучших жилых комплексов бизнес-класса строится в Тюмени. Именно так считает жюри престижной федеральной премии Urban Awards, которое включило Авторский квартал Машаров в список финалистов.

Urban Awards позиционирует себя как гарант надежности застройщика. Премия выявляет действительно достойные девелоперские проекты с позиции архитектуры, благоустройства, технических решений и развития городской среды для покупателей и игроков отрасли.

Напоминаем, что Авторский квартал Машаров строится в самом центре Тюмени, на территории бывшего станкостроительного завода. Это жилой комплекс нового уровня для центра города, в котором учтены современные требования к качественному жилью. Первый дом квартала сдается уже в этом месяце.

Компания Сибинтел реорганизует пространство, спроектировав новый пешеходный бульвар, зоны отдыха и пространства для малого бизнеса.

Поздравляем тюменского застройщика с выходом в финал и желаем дальнейшей победы!

#Новости тюмени#Строительство дома#Строительство жилья
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