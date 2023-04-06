Авторский квартал Машаров номинирован на премию как лучший ЖК бизнес-класса

Напоминаем, что Авторский квартал Машаров строится в самом центре Тюмени, на территории бывшего станкостроительного завода. Это жилой комплекс нового уровня для центра города, в котором учтены современные требования к качественному жилью. Первый дом квартала сдается уже в этом месяце.