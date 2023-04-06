Авторский квартал Машаров номинирован на премию как лучший ЖК бизнес-класса

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Urban Awards позиционирует себя как гарант надежности застройщика. Премия выявляет действительно достойные девелоперские проекты с позиции архитектуры, благоустройства, технических решений и развития городской среды для покупателей и игроков отрасли.
Напоминаем, что Авторский квартал Машаров строится в самом центре Тюмени, на территории бывшего станкостроительного завода. Это жилой комплекс нового уровня для центра города, в котором учтены современные требования к качественному жилью. Первый дом квартала сдается уже в этом месяце.
Компания Сибинтел реорганизует пространство, спроектировав новый пешеходный бульвар, зоны отдыха и пространства для малого бизнеса.
Поздравляем тюменского застройщика с выходом в финал и желаем дальнейшей победы!