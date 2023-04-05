За просьбу надеть бахилы житель Ялуторовска ударил полицейского по лицу

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Ранее Альберт Р. уже был судим за аналогичное преступление, а потому часть 1 статьи 318 УК РФ ему уже знакома.
Следователи заключили, что 21 сентября 2022 года, Альберт негативно отреагировал на пожелание — надеть бахилы в ГБУЗ ТО «Областная больница № 23», где он должен был пройти медицинское освидетельствование. В ответ на просьбу мужчина нанёс один удар кулаком левой руки в лицо сотрудника.
«В судебном заседании подсудимый вину признал. Пояснил, что в силу алкогольного опьянения, как ударил сотрудника полиции по лицу, он не помнит, но показаниям потерпевшего и свидетелей доверяет», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Суд признал Альберта Р. виновным и отправил его в тюрьму на 1 год.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что пожилой тюменец был доставлен в отделение в связи с нарушением общественного порядка. Однако, несмотря на присутствие сотрудников правоохранительных органов, успокоиться он не мог. На требование полицейсксих прекратить такое поведение, он нанес двоим из них удары кулаками и ногами в область туловища и конечностей.