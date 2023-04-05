За просьбу надеть бахилы житель Ялуторовска ударил полицейского по лицу

Ранее «Наш город» сообщал о том, что пожилой тюменец был доставлен в отделение в связи с нарушением общественного порядка. Однако, несмотря на присутствие сотрудников правоохранительных органов, успокоиться он не мог. На требование полицейсксих прекратить такое поведение, он нанес двоим из них удары кулаками и ногами в область туловища и конечностей.