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За просьбу надеть бахилы житель Ялуторовска ударил полицейского по лицу

5 апреля 2023, 07:39
Фото: 1MI

Житель Ялуторовска ударил полицейского по лицу за просьбу надеть бахилы в больнице

Пьяного Альберта Р. полицейские доставили в областную больницу №23. Мужчину попросили надеть бахилы, как это принято в медицинском учреждении. Но эта просьба вызвала в Альберте жуткую ярость, которая вылилась в хук левой прямо в лицо сотруднику полиции.
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Драка

Ранее Альберт Р. уже был судим за аналогичное преступление, а потому часть 1 статьи 318 УК РФ ему уже знакома.

Следователи заключили, что 21 сентября 2022 года, Альберт негативно отреагировал на пожелание — надеть бахилы в ГБУЗ ТО «Областная больница № 23», где он должен был пройти медицинское освидетельствование. В ответ на просьбу мужчина нанёс один удар кулаком левой руки в лицо сотрудника.

«В судебном заседании подсудимый вину признал. Пояснил, что в силу алкогольного опьянения, как ударил сотрудника полиции по лицу, он не помнит, но показаниям потерпевшего и свидетелей доверяет», — сообщают в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Суд признал Альберта Р. виновным и отправил его в тюрьму на 1 год.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что пожилой тюменец был доставлен в отделение в связи с нарушением общественного порядка. Однако, несмотря на присутствие сотрудников правоохранительных органов, успокоиться он не мог. На требование полицейсксих прекратить такое поведение, он нанес двоим из них удары кулаками и ногами в область туловища и конечностей.

#Алиса Вернер#Драка#Драки#Полиция#Полицейские#Сотрудники полиции#Сопротивление сотрудникам полиции#Покушение на жизнь сотрудника полиции#Больница#Тюменская область#Уголовное дело
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